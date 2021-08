Sri Lanka vil gi digitale nomadvisum i opptil 270 dager, og en bot på 500 dollar hvis den blir for lenge

Sri Lanka vil forlenge turistvisum opptil 270 dager ved å pålegge et gebyr på $ 60-$ 200, men det vil pålegge en bot på $ 500 for turister som har overstatt, sa Department of Immigration and Immigration.

30-dagers visum er $ 35 for de fleste land, $ 20 for SAARC og er tilgjengelig online.

Turister kan søke om visum fra 30 til 90 dager og også en forlengelse på opptil 180 dager og 270 dager.

Tidligere forlengelser ble vanligvis gitt for ytterligere to måneder.

For Østerrike, Belgia, Danmark, Nederland, Polen, Italia, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland, Spania, Hellas, Sverige, Ungarn, Storbritannia, Australia, New Zealand, USA, Canada, Japan, Sveits, Norge, Portugal, Slovenia og Estland Mauritius, Island og Cuba avgifter vil være $ 100 i 90 dager.

Det vil også være tilgjengelig online, noe som sparer kostnaden for turen til Colombo.

Forlengelsen vil være gratis for USA, Maldivene, Singapore, Seychellene og Tsjekkia.

Visumavgifter kan være underlagt gjensidige avgifter.

For ethvert annet land vil det være $ 60.

Last ned listen over avgifter her, Sri Lanka visumavgifter

En annen forlengelse på 90 til 180 dager vil være tilgjengelig gratis for amerikanske borgere, $ 150 for andre, og et 180 til 270 dagers visum vil bli gitt for $ 200. (Colombo / 27. august 2021)