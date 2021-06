Sri Lankas lasteskipkatastrofe: Stor lekkasje synlig på satellittbilder | Utenriksnyheter

Et stort glatt satellittbilde av et skadet containerskip rundt Sri Lanka er tatt.

2. juni begynte Express-Pearl å synke. Skipet var fullt av kjemikalier.

Hendelsen er blitt beskrevet som Sri Lankas “verste marine miljøkatastrofe”.

Bilder som viser døde skilpadder på vei til land og strender dekket med plastpartikler har dukket opp ettersom myndighetene har forbudt fiske i området.

Bilde:

En død skilpadde skyllet opp på stranden etter katastrofen. Bilde: Kraftig brøl



Nå viser satellittbilder at en stor glatt vann ble strømmet rundt det skadede skipet.

Bilder tatt mandag viser flere hundre meter.

Materialet ble opprinnelig antatt å være olje, men en uttalelse fra skipets operatør uttalte at “det er ingen bekreftede opplysninger om at fyringsoljen var forurenset av 1800 Sri Lankan lokal tid.”

Bilde:

Dette materialet er tydelig synlig over et stort område med åpent vann. Bilde: Planet Labs



De la til: “Sri Lanka Navy dykkere har så langt ikke funnet bevis for at brenseltanker ble krenket på skip, og soldatens observasjoner med den srilankanske marinen og den indiske kystvakten viser at det ikke var noen betydelig drivstofflekkasje.”

Rapporten bekreftet at en gjenstand kom fra skipet, men ble ikke identifisert på dette tidspunktet.

”En grå glans kunne sees komme ut fra skipet, og det er for øyeblikket vannprøver

Testet, “sa en talsmann.

Sri Lankas tjenestemenn sa også at de ikke kunne bekrefte lekkasjen. De bekreftet at testene fortsatte i vannet.

Selv om en del av skipet sank, kan store deler av vraket sees tydelig på bildene.

Bilder av lekkasjen kommer dager etter at forsøket på å vurdere fartøyet for lekkasjen ble forsinket på grunn av grov sjø og dårlige forhold.

Den internasjonale maritime organisasjonen overvåker nøye miljøpåvirkningen av katastrofen.

Skipet, som hadde raset i 12 dager, brøt sammen dagen etter at myndighetene var i stand til å slukke brannen.

Bilde:

En krabbe vandrer på en strand forurenset av polyetenpartikler som har skylt i land fra et brennende skip. Bilde: Abby



Det meste av skipets last, som inneholdt 23 tonn salpetersyre og andre kjemikalier, ble ødelagt i brannen. Det arbeides med å forhindre at gjenværende materiale når strendene og dyrelivet rundt.

Marinen mener at den ble antent av sin kjemiske last.

Etterforskningen pågår. Skipets Voyage Data Recorder (VDR), ofte kjent som “skipets svarte boks”, ble gjenopprettet. Den registrerer data om skipets aktivitet.

Droneskudd av et senket lasteskip



Bilde:

Sri Lankas sjømenn kledd i sikkerhetsdrakter prøver å rydde bølgene utenfor kysten. Bilde: Abby



Kapteinen, sjefingeniøren og assisterende ingeniøren på det srilankanske flagget skip har fått forbud mot å forlate landet.

Regjeringen har sagt at de vil ta rettslige skritt mot redere for å søke erstatning.

Shumal Yoskovitz, administrerende direktør for skipets operatør X-Press Feeders, sa til Channel News Asia i forrige uke: “Jeg vil uttrykke min dypeste medfølelse med innbyggerne i Sri Lanka for ulempen denne hendelsen har forårsaket Sri Lankas levebrød og miljø.