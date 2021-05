SRK, Sanjay Leela Bhansalis bilde på omslaget etter 20 år

Mumbai: To av Bollywoods mest talentfulle artister Shahrukh Khan og Sanjay Leela Bhansali samarbeidet om den bemerkelsesverdige Devadas-filmen på begynnelsen av 2000-tallet. Men siden da har de ikke jobbet sammen om en eneste film. Vel, for de som er litt lei av stereotypenavnet, er ventetiden over.

I følge en rapport i Bollywood HungamaBhansali forventer å jobbe med SRK. Han er ivrig etter å sette et av sine romantiske eventyr på gulvene. Rapporten sa også at regissøren for Maverick har henvendt seg til King Khan med manuset. Han hadde foreløpig kalt filmen ‘Ishar’.

Ishaar er filmen som Bhansali ønsket å gjøre med SRK for fire år siden.

Et lokalt nyhetsbrev avslørt om handlingen i filmen, som er en kjærlighetshistorie rundt paret – en indisk mann og en norsk kvinne. ”Den er basert på den virkelige livshistorien til en gutt som syklet til Norge for kjærlighet. Bhansali ønsket å gjøre det om til et manus og har gjenskapt manuset til SRKs oppfølgerfilm. Det gjenstår å se om Shah Rukh får grønt lys på dette tidspunktet, ”sa kilden.

Tidligere ble det rapportert at SRK hadde avvist to store bilder gitt av Bhansali. Ryktene spredte at regissøren ønsket å gjøre Padmavat og Bajirao Mastani med SRK. Faktisk var det rykter om at regissøren Salman Khan og Shah Rukh ønsker å spille sammen i Hum Dil De Chuk Sanam 2. Også det fungerte aldri.

I mellomtiden, på den profesjonelle fronten, er Shahrukh Khan tilbake på skjermen med Pathan. Hun spilte sist i 2018 i Zero med Anushka Sharma og Katrina Kaif.

På den annen side er Bhansali opptatt med å sette opp webserien Heera Mandi med Sonakshi Sinha i hovedrollen. Han gjør seg også klar for utgivelsen av Ganguly Kathiawadi med Alia Bhatt i hovedrollen.