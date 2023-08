Stadiontur snart for Strome?

De siste fem episodene hans forteller om Stromes reise og karriere (for ikke å nevne de 10 episodene av podcasten vår «L’Effete Strome») med albumet 10 Years kvadratrotAvis parisisk Serien fokuserer på sangerens helse og hans fremtid på scenen etter det tragiske avbruddet av turneen i mai i fjor.

Hverdagen lærer oss det først «Musikeren ønsket å fortsette konsertene sine, mens legen hans rådet ham til å slutte slik at helsen ikke forverres».

Men fremfor alt foreslår Le Parisien at Stromme kan gjenoppta konserter: «Noen mener at de rundt ham snakker om dette med ham.. Men hvis Strome nå har spilt på større arenaer og foran større publikum på festivaler, I løpet av denne tiden kunne han gå på en serie konserter på stadioner, og samle så mange mennesker som mulig på minimum tid, noe som ville redde ham og redusere tretthet, og tillate ham å «Fullfør turneen hans» Og «Å vurdere fremtiden på en positiv måte».

Stadion-omvisninger er alle raseri, nylig Harry Styles, Beyonce, Ed Sheeran … og Med Taylor Swift i spissen (over 5 milliarder dollar i salg!), Faktisk, for psyken like mye som lommeboken, for at artister skal innse at det ser ut til å være den mest lønnsomme måten å gjennomføre turer på, velger denne modellen og utvilsomt kompensere for Strome. Et stort beløp gikk tapt på grunn av kanselleringen av hans siste turné.