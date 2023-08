STALKER 2 forsinket til tidlig i 2024 på Xbox, PC og Xbox Game Pass | Xbox One

GSC Game World er for tiden til stede på Gamescom for å presentere STALKER 2: Heart of Chornobyl i spillbar versjon for første gang. Dessverre er studioet også tvunget til å utsette spillet, nok en gang, for å gi det ut i god stand.

STALKER 2 er nå planlagt for en tidlig utgivelse i 2024

Det er sånn hvert år. Jo nærmere vi kommer slutten av året, jo større er sjansene for å se kamper utsatt. I påvente av andre åpenbare utsettelser, er det STALKER 2: Heart of Chornobyl som igjen vil gå glipp av utgivelsen, nå planlagt til første kvartal 2024.

Derfor vil STALKER 2 bli utgitt mellom januar og mars 2024, informasjon bekreftet av utviklerne i spillets pressesett og at Xboxygen var i stand til å konsultere.

STALKER 2: Heart of Chornobyl vil bli utgitt for PC og Xbox Series X/S i Q1 2024. Spillet vil også være tilgjengelig på Game Pass Day One og forhåndsbestillinger er tilgjengelig på nettsiden vår.

På Gamescom sa Xbox-sjef Phil Spencer at STALKER 2-teamet sto hans hjerte nær på grunn av «alt de måtte forholde seg til.» Så det var et spørsmål om å sette litt siste finpuss før lansering, men du må tro at noen måneder til ikke blir for mye.

Som en påminnelse var STALKER 2 opprinnelig ment å komme ut 22. april 2022, men den russiske invasjonen av Ukraina opprørte det ukrainske studioet, som måtte utsette spillet flere ganger. Noen medlemmer av studioet gikk til krig for å forsvare landet sitt, og spillet ble omdøpt i protest mot den russiske invasjonen.

STALKER 2: Heart of Chornobyl er nå planlagt for Q1 2024 på Xbox Series X|S og PC, samt Xbox Game Pass. Spillet kan lanseres på PlayStation 5 tre måneder senere. Faktisk er dette varigheten av eksklusiviteten til spillet på Xbox, kommunisert i dokumenter publisert innenfor rammen av saken mellom Epic Games og Apple.