STALKER 2: Utviklingen av det ukrainske spillet ville fortsette i Tsjekkia

Det er imidlertid fortsatt ukjent når STALKER 2 vil bli utgitt.

Hvis det er ett område hvor Ukraina-krigen ble antatt å ha liten eller ingen innvirkning, er det videospill. Mens de fleste utviklingsstudioer er lokalisert i Nord-Amerika, Asia eller Vest-Europa, er noen mindre studioer øst for det gamle kontinentet. Dette er spesielt tilfelle for GSC Game World, studioet bak det etterlengtede STALKER 2: The Heart of Chernobyl.

Opprinnelig annonsert i 2018, har spillets utvikling for Xbox/PC sett mange vendinger. Den var opprinnelig planlagt utgitt 28. april, før den ble skjøvet tilbake til desember 2022 for første gang for å gi utviklere mer tid til å perfeksjonere den. Til slutt tvang den russiske invasjonen av Ukraina kyiv-studioet til å utsette lanseringen av sin nye produksjon til en dato som fortsatt er ukjent.

Til å begynne med hadde ikke studioet kommunisert om produksjonen av tittelen, og dermed forsinket den og forsikret at utviklingen ville fortsette. «etter seieren (på ukrainsk åpenbart, red.anm.)». Studioet prioriterte da sikkerheten til de ansatte og deres familier. Hvis utviklingen av STALKER 2 så ut til å ha blitt midlertidig skrinlagt, ser det ut til, ifølge den tsjekkiske journalisten Pavel Dobrovsky, som GSC Game World ser etter alternativer.

«En del av det ukrainske studioet GSC Game World (arbeider på Stalker 2) flytter til Praha»han lanserer først på Twitter, før han korrigerte seg ved å si at det faktisk ville være hele studioet og at flyttingen til Praha ikke er sikret, selv om Tsjekkia er det.

Foreløpig har studien ennå ikke gitt uttrykk for sine intensjoner. Det er ingen tvil om at du må reagere på denne informasjonen i løpet av de neste timene. På sin side opplyste Vortex-siden også at GSC Game World hadde initiert en forespørsel om å importere til Tsjekkia.