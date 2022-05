Stalker 2: Veksten gjenopptas

GSC Game World Studio Varsler vekst Stalker 2 Startet igjen. Etter utbruddet av den ukrainske konflikten, måtte programmeringen stoppes fordi GSC var lokalisert i dette landet. En offisiell pressemelding lovet at den snart ville bli gjenopprettet.»Seier for Ukraina«Selvfølgelig ble alt gjort for å sikre sikkerheten til utviklerne. En ting som virket logisk var at utgivelsesdatoen 8. desember 2022 kom til å bli kompromittert. Ingen informasjon om dette har blitt gitt ut til dags dato. Men for å la fansen vente, har studioet klargjort vanskelighetsmønstrene til spillet:

Vi vil forberede nok vanskelighetsmønstre slik at spilleren kan finne sine egne. Det finnes til og med en «hardcore»-metode for kjennere.

Stalker 2 Planlagt eksklusivt på Xbox-økosystemet. Dette er en av årets siste tegneserier for den ambisiøse AAA, Microsoft. Fortsettelse følger Starfield og Redfall utsettelse til tidlig i 2023, Vi risikerer enda en forsinkelse her, fordi mindre enn tre måneder i en utbygging, er det beregnet. Selv om det kan være fullt forstått i dette spesielle tilfellet

Trailer av Stalker 2 Heart of Sornobil :

