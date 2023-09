Stamsund (Norge): I et dukkeverksted

Fra 5. til 7. september stopper Le Grand Tour nord i landet i Norge. I Lofotens skjærgård , en landsby i Stamsund med en befolkning på 1300 for å være presis, har blitt et viktig leketøysenter i Europa. inkludert ikke mindre enn tre kinoer Nordland Visuelle Teater , og en internasjonal festival er samlokalisert i landsbyen. Denne observasjonen reiser et spørsmål: hvordan er det mulig for en landsby av denne størrelsen å være det bankende hjertet i norsk teater, men likevel innta en plass på den internasjonale scenen, spesielt takket være festivalen som arrangeres. Finnes juni hvert år?

Det hele startet i et nedslitt fiskevær på 1980-tallet. Industribygg ble forlatt og mange hus ble lagt ut for salg. Som ofte i dette tilfellet, overtar kunstnere store, tomme og dyre rom. Å endre alt er et litt sprøtt prosjekt initiert av den norske regjeringen, som vil sende et tjuetalls ungdommer ut av skolen i flere måneder for å produsere et teaterstykke i denne fullstendig søvnige landsbyen hvor ingenting skjer lenger. Disse unge mennene oppholdt seg i flere måneder på kanten av denne fjorden. Planen fungerte så bra at noen av dem bestemte seg for å bosette seg der, bygge selskapet sitt og delvis bygge teateret sitt. Slik går vi fra en ødelagt landsby til et av de mest kreative stedene i landet.