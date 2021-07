Stand By Me Day 2021 | Innovativ smarttelefonapp som ble annonsert under | Lokalt

Hardsock sa at alle lokale virksomheter de snakket med, uttrykte interesse for å få butikkfronten i bruk. Apputviklere legger til alle de ønsker gratis, men til slutt vil det være en stor del av appens forretningsmodell – å betale for hotell, restauranter og andre virksomheter som er avhengige av turisme for denne typen arrangementer.

Sosialt fokus

Innovative måter å suge opp filmproduksjon til side, Stand By Me Day handler alltid om å feire byen Brownsville. Mange arrangementer er organisert rundt dette arrangementet, noe som er et stort slag for bygdesamfunnet.

Den årlige Parbison Brownsville Paintout, et vanlig luftmaleriarrangement (nei, det er ikke en fortryllelse), tiltrekker kunstnere fra hele Oregon til å sette vepsene på hjørnene av vakre nabolag.

Lynn Ria fra Cresswell malte et lite hus på Avery Street, og hun sa at hun var imponert over den vakre hagen og fasaden.

“Hvert år har vi et maleri sammen (med Stand by Me Day), som er en del av å være i Brownsville,” sa Rhea. “Da jeg gikk nede, var det virkelig som et filmsett. Det er så nydelig. “