Standard-Beersat: Når politiet tar et fotballgissel

Standard – Beersat-utsettelse, fra denne onsdagskvelden, er en påminnelse om behovet for at politiet skal føre tilsyn med organiseringen av idrettsmøtet, da dommeren er pålagt å gjennomføre en kamp.

I sentrum av en spent linje mellom politiforbundene og innenriksminister Anneliese Verlindon sto det sterke og symbolske og viktige budskapet Liege ønsket å formidle til politiet.

Det er snakk om lønnsøkning og tilpasning på slutten av karrieren, men forhandlingene mellom de ulike partene er ennå ikke kommet til enighet. Som et resultat taper supporteren konkurransen.

Onde tunger vil si at det ikke ville vært så mange mennesker i Schleswig, med tanke på klubbens spilletilstand kan vi ikke kritisere dem.

På grunn av den delvise stengingen av tribunen, forbød Standard også tilstedeværelsen av to store underholdningsgrupper (Ultras Inferno og PHK), etter utskeielsene som ble funnet under Charleroi. Tilhengere av saken hennes har jobbet for å gjøre selve utskriften av denne uttalelsen tilgjengelig på nettet.

På grunn av spenningen rundt klubben ble 160 politifolk tatt med til stedet, noe som ikke var garantert av borgermesteren Willie Demayer, lederen for politistyrken.

I morgen, hva om politiet ikke kan sørge for sikkerhet rundt et stadion? Søndag, Brugge – Anderlecht er planlagt, vil det finne sted. Men, i det lange løp, hvis politiet mislykkes, når andre mennesker må ut og heie, vil andre hendelser bli kompromittert?

Forhandlingene forventes å resultere i et forlik. Samtidig er det i de kommende ukene en risiko for å spille noen spill bak standard lukkede dører. Politiet blir mindre, men det bør voldgiftsdommeren være, sa han.