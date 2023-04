Standard-Charlerois mulige lagoppstillinger: Fortsettelse på Rouches, Kayembe foretrukket på Jebres fremfor Andrew (Live kl. 20:45)

Vel, hva med å møtes igjen. Seks måneder etter den første etappen, vant 0-1 av Roux i Mumborg, og 16 måneder etter at sammenstøtet i Schleswig ble forlatt tidlig, Karolos ledet 0-3, møtes Standardmen og Jebres igjen fredag ​​kveld (20.45). Shock Walloon vil være levelig.

Standarden trenger bare ett poeng for å sjekke billetten til Europa-sluttspillet, som de ser ut til å allerede ha kjøpt. Han trenger også en seier hvis han skal ha noe håp om et topp 4-løp basert på Brook og Kents resultater. På Charleroi-siden er det ingen uttelling, Felice Mazzeus menn trenger en seier for å fortsette å spille i Europa-sluttspillet.

For dette fargerike vallonsjokket vil ikke Ronny Deila overraske motparten i troppen hans, da han stiller opp i samme start-11 for sjette gang på rad. Zinckernagel og Ohio øvde bare torsdag, men vil være der. Liège bør også fokusere på håndtering av personbokser. Fem spillere er truet: Melikoni, Simirot, Donam, Bogadi og Kanak.

Liège eller Karolos i stedet? Sjekk før vallonsjokket denne fredagskvelden

Tre endringer i sebraer?

På Carolo-siden må Andrew gå av elleve etter sin delikate opptreden på Westerlo, hvor han ble tatt av på halvtimen etter eget ønske. «Jeg ringte ham inn på kontoret mitt denne uken og fortalte ham at vi måtte snakke. sier Mazu. «Han sa til treneren: «Hvis du tillater meg, vil jeg snakke først.» Jeg sa ikke noe tilbake. Han forstod. Stelios var veldig positiv til at han ikke hadde en god dag. Ting gikk naturlig.

Her er hvordan Standarden rykket tilbake da den døde for et år siden

Han skal ikke få beholde sin stilling. Kayembe bør erstatte ham i midten og Mbenza bør være i toppform på venstre ving. På den annen side kan Nkuba starte for første gang på en måned i stedet for Tchatchoua.

Bak Bayo-Badji og foran Jorgen-Ilaimaharitra holder Heymans tauet mot Hosseinzadeh, som har vært Masses favoritt i de to siste kampene.

Mulige komposisjoner av det vallonske sjokket

Følg det vallonske sammenstøtet live med kommentarer fra 20:45:

