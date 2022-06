Denne torsdagen (18.00) spilte Standard de Liege den første vennskapskampen i sommerproduksjonen med Manageoise. D3 ACFF Club er det eneste Hynot-ankerpunktet for rekordnummer 16, som gir resultater spesielt på diagnostiske dager.

Til denne første vennskapskampen bestemte Ronnie Dela seg for å stille opp to tidligere uønskede fra start: Balikvisha og Poljevic. Den nye treneren for Standard de Liege, som ønsker å revurdere styrkene sine under sommerens forberedelse, måtte klare seg uten tjenestene til Podard (Iscios) og Bogadi (muskellidelse) denne torsdagen.

Standard: Henkinet, Dewaele, Ngoy, Dussenne, Calut, Van Damme, Raskin, Balikwisha, Boljevic, Cafaro, Emond

Lokale spillere Scohi (2.) scoret med en heading, 1-0. Legios vil handle raskt via Emmond. Etter et skudd på motsatt stolpe (4.) utlignet tidligere Nantes-spiller Poljevich (6.) etter en suveren 1-1 uavgjort. Etter et godt trekk med Kafaro vil Raskin prøve å trille til venstre, men den vil ikke være kraftig nok til å lure motstanderens keeper (12.). Fra innsiden av foten dytter Kafaro Van Heck inn i marsjen (19.). Etter en spektakulær åpning fra Raskin til Bolsjevik, vil Montenegrin levere en kaviar til Emmond, som vil plassere den neste (28.). Til tross for deres dominans og en ball over stanga i det 45. minutt, klarte ikke Standard å ta ledelsen før pause (1-1).

I andre omgang, med unntak av Henkinet, som er i serieburene, stiller Tayla med et helt annet lag.

Standard: Henkinet, Mawete, Nekadio, Sissako, Pavlovic, Vanderkhoven, Kuavita, El Fanis, Behti, Dragus, Avenatti

Negadio vil prøve akrobatisk restitusjon etter et hjørnespark, men huden vil glippe (55.). Etter tre minutter vil Avenato ha en klar sjanse, men vil bli motarbeidet før han sender ballen til målvakten, som da vil miste kontrollen (58.). Til slutt lot Wandergowen Roaches kontrollere kampen med et strålende slag ved den rektangulære inngangen (60.), 1-2. Kort tid etter gjorde Dracus en god sløyfe (64.), noe som gjorde pausen 1-3. På slutten av kampen vil El Fonis fortsette å vinne kampen 1-4 med motstanderens målvakt (86.).

Scoringen flytter seg ikke, så Standard vant sin første vennskapskamp før han kom til Saint-Trond neste onsdag.