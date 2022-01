De ville i det minste erte meg med at Standard 2022 ikke startet med feil. En uke før gjenopptakelsen av Pro League i Anderlecht søndag 16. januar, møtte Luca Ellsners menn RFC League (D1 Amateurs) i en vennskapskamp i Schleswig. Og de delte rollen (2-2) at det ikke trenger å oppmuntres under et møte.

Det meste av handlingen fant sted i andre omgang. Pavlovich åpnet scoringen først … motvillig i en corner fra Tonam. Utligningen kom fra beinet til Moulhi som skrev et godt frispark. Etter Bustins feil på Ruskin, scoret Donam Standards andre mål fra straffemerket. Men Liege kom tilbake til scoringen nok en gang, takket være Gentepian, som utlignet 30 sekunder etter at han reiste seg til kampen med en hardt ødelagt ball.

Dette møtet var en mulighet for Standard til å bruke poengene han hadde jobbet i løpet av treningsuken (kontreangrep, sidespill …). Andre omgang var litt bedre, til tross for at mange endringer ble gjort, noe som var utrolig før pause. På den annen side, defensivt, er ikke dette nok på mange måter.

Unge Nkoi (høyreback, 18), Naubi (midtstopper, 16), Dumont (midten, 19), Kanak (vinger, 16), Khalidi (vinger, 16) og Callet (venstreback, 18) fikk spilletid Tolv minutter ut i kampen kom Duchennes skade på baksiden av venstre lår. Han ble erstattet av al-Daqil. Bare Denise Dracas, den yngste i sin bransje, spilte hele kampen på Roche-siden.

Hvis Maxime Lestienne hadde vært på banen og unngått kampen etter et poeng på baken, ville det ikke vært spor etter Samuel Bastian på noten. Mekleren var under omsorg.



Standard: Bodard (46e Henkinet); Ngoy (46e Pavlovic), Dussenne (12e Al-Dakhil), Noubi (46e Laifis), Gavory (46e Calut); Ruskin (68e Dumont), Dumont (46e Cimirot); Donam (68e Quality), Carcela (60e Lapilla), Lestien (46e Canac); Dracus.





RFC-leieavtale: Debati (46. Herman), Nisen (89. Vanuatre Peek), Lambot, Bustin, Ronwax (66. Brookman); Goss (66. sesong), Rhodos (89. Telmarcell); Mouchamps (76. Gendebien), Reuten (66. D’Ostillio), Mouhli (76. Cavelier), Lallemand (89. Dechany).





Mål: 50e Pavlovic (1-0), 60e Mouhli (1-1) 65e Donam Sir Pena. (2-1), 77e Gendebien (2-2).