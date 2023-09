Standard: Djenepo, Rouche overgangsvindu stort slag!

Carl Hoefkens har sagt dette de siste ukene: «NeiVi trenger erfaring, hvis mulig trenger vi spillere som kjenner ligaen, sa han. For sent, de siste dagene, har det kommet nyheter for den sportslige ledelsen, som har jobbet med å styrke sin kjerne. Som forklart forrige fredag, har Legios henvendt seg til Newcastles defensive midtbanespiller Isaac Hayden for å fylle tomrommet på midtbanen. Engelskmannen (28) blir lånt ut til Les Rouches i én sesong uten kjøpsopsjon. Fra sin høyde på 87 meter tar han med seg størrelse og ved hjelp av sine 171 kamper i en Magpies-trøye kan han veilede de unge spillerne rundt seg.

Djenebo: En helgetur!

Men det store slaget for dette Liège-sommeroverføringsvinduet var utvilsomt Moussa Djenepos retur til gruppen, og forlot Southampton etter fem år for mer enn €15 millioner. Vi avslørte det for deg på lørdag, rett før kampen mot RWDM: Standard prøvde å sende tilbake sin maliske landslagsspiller, som begynte sin karriere på bredden av Meuse, uten håp for noen måneder siden. Med et stort antall spillere på lån fra Southampton, er Djenebos avgang kun endelig. For en tid siden, via Fergal Harkin, spurte Standard om statusen til den roterende 25 år gamle vingen.

Men ledelsen ble ikke informert om filens potensial før sent i forrige uke etter spillerens forespørsel om å forlate Southampton, hvor han og hans kone og sønn er syke, spesielt da spilleren kom i konflikt med manageren sin. , Russell Martin. Etter en uformell diskusjon sa Djenepo at han var klar til å gå tilbake til standard. Derfra gikk ting veldig raskt. Veldig raskt kom spilleren og klubben til en muntlig avtale. Det var opp til klubbene å komme til enighet. Fra og med lørdag ble det sendt et tilbud fra kanslerens beslutningstakere. Sacha Bunzes utlån til Valenciennes ble godkjent en dag tidligere, med den franske klubben som hadde samme eier som den engelske klubben, noe som gjorde avtalen enklere. Stilt overfor spillerens sterke ønske om å forlate, falt den maliske salgsprisen og Standard kunne kjøpe ham tilbake i et tilbud på rundt 3,5 millioner euro (minus salgsprisen på 15 % som ble forhandlet frem av den tidligere ledelsen i 2019 ved neste overføring).

Moussa Djenepo har kuttet ned på alkoholen for å komme tilbake til standarden. ©Belga

Søndag aksepterte de hellige tilbudet, og tillot angriperen, som var i Paris, å besøke sin kone og sønn i Belgia før han dro til Bamako for å fullføre returen til Liege. Klokken 14.00 ankom Djenebo Cité Ardente med tog sammen med familiemedlemmer. Han dro rett til treningssenteret, hvor lederne og klubblegene ventet på ham for medisinsk behandling, og la deretter siste hånd på en kontrakt som dekker tre sesonger. Etter å ha gjennomført kontrollbesøket sitt (han gjennomgikk allerede fysiske øvelser med Southampton tidlig i sesongen) og startet kontrakten sin, gjenopptok Djenebo retningen mot Paris mandag kveld for å rekke flyet til Bamako, hvor landslaget (for å spille mot Sør-Sudan på fredag) ) ventet på ham.

En finansiell satsing

Moussa Djenepo, som kun spilte 23 kamper (11 starter) forrige sesong, har sverget inn sine første profesjonelle skritt under Ricardo i sesongen 2017-2018.

Ricardo Sa Pinto startet Moussa Djenebos karriere i Standard. ©Belga

For å gjøre dette var Malian, som tjener hele €1,9 millioner i året i England, villig til å gjøre en økonomisk innsats for å komme tilbake til folden. Et forsøk fra Standard, men i en annen retning. Etter fem år i Premier League (91 kamper, fem mål og flere målgivende pasninger) spilte Djenebo 61 kamper for klubben, fast bestemt på å vise seg fra sin beste side, og scoret 12. mål og ga syv assist. Med Djenebo har Karl Hofkens endelig en annen profil enn sine midtstoppere, nemlig en tøff, rask og teknisk spiller som burde hjelpe Ruches ut.

Til slutt er ikke veien til Kamal Sova komplett. Hvis det ikke er noen diskusjon på dette tidspunktet, kan disse gjenopptas ved slutten av overgangsvinduet onsdag kveld.