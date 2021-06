Standard Drilling godtar å selge Standard Olympus

Eieren av et Oslo-børsnotert offshore-fartøy, SD Standard Drilling Plc. ble enige om å selge Standard Olympus riggforsyningsfartøy for $ 7,5 millioner til en ukjent kjøper.

“Salget av Standard Olympus vil resultere i et overskudd for Standard Drilling på 1,3 millioner dollar brutto,” sa selskapet.

Fartøyet er et stort plattformforsyningsfartøy (PSV), bygget i Havyard Ship Technology AS, Norge, i 2014, med en dekksareal på 800m2.

“Transaksjonen er et resultat av Standard Drillings fornyede fokus på mer diversifiserte investeringer innen marin, offshore og fornybar sektor. Det gir Standard Drilling større fleksibilitet til å forfølge andre investeringsmuligheter,” sa Martin Nes, president for Standard Drilling.

Etter salget vil Standard Drilling kontrollere, direkte og indirekte, en flåte med 9 plattformforsyningsskip; tre store PSV-er på 1000 m2 100% eid og seks mellomstore PSV-er med en deltakelse på omtrent 28%.

I tillegg eier selskapet 33,3% av VLCC Gustavia S og en portefølje av aksjer.

“Salget vil styrke selskapets kontantbeholdning ytterligere. Transaksjonen er underlagt visse selskapsbeslutninger og inspeksjon og aksept av kjøperen. Skipet forventes å være gjennomført i august 2021,” sa Standard Drilling.

MarineTraffic AIS-data viser at fartøyet sist ble lokalisert i kystområdet Kinsale i Irland for et par dager siden.