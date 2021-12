“Standard for sluttspill, det ville være urealistisk”

Vår konsulent for belgiske fotballnyheter, Philippe Albert, ser tilbake på høydepunktene på siste dag av D1A-turneringen.

“Luca Elsner vet hvor han skal.”

“Selv om det er noen positive ting i innholdet som standarden ikke er verdt å miste, Nederlaget mot Zulte Waregem kastet ligaen ut i ytterligere krise. Når du ikke er tilstede før prestasjonen og målet, betaler den lille forsvarsfeilen seg. Flandern brukte det. Luca Elsner forventer forsterkninger, men klubben er i økonomiske problemer. Alle vet det og han vet hvor han skal når han kommer. I det nåværende scenariet ville det være svært vanskelig å finne spillere uten å bruke mye penger. Dette bekymrer Rouches mer og mer… spesielt ettersom redningen lover å bli brutal med Underlite-turen og Brooks-mottakelsen. Hvis Liégeois signerer 0/6 vil Elsner bli truet fordi det i denne sammenhengen alltid er treneren som betaler prisen. Folk er avhengige av resultater, på dette tidspunktet er standarden midt i en unektelig krise. Til tross for det kan jeg ikke engang tenke et øyeblikk på at standarden skal konkurrere i sluttspillet i utfor på slutten av sesongen. Dette ville være usant. ”

