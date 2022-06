Standard forretningsmøte: «Klubben åpner nytt kapittel»

I år ble ikke de nye trøyene levert der (de vil snart, på en annen måte), men det var ventet snakk om en ny administrerende direktør og nye eiere. Pierre Locht, daglig leder i Les Rouches, forklarte «Klubb nytt kapittel» Var i ferd med å åpne. «Standard Femina, de neste linjene vil være like innovative som vi var i vår ePlayer eller Futsal. SL16 FC, som spiller i Challenger Pro League, reflekterer fremtiden. Vi ser frem til å fortsette å jobbe med lokale spillere for å skrive nye. Hvit side med rød markør.»

Aidan Mullally, en representant for 777 Partners, har nettopp ankommet fra Tottenham og har blitt utnevnt til forretningssjef for Football Group. «Entusiasme for å bevare tradisjonen og historien til standarden». «Vi ønsker å skape et nettverk der alle klubber lærer av hverandre. De har et unikt DNA til standarden. Det er en klubb som er respektert over hele verden. Vi ønsker å styrke strukturen og bruke akademiet. Vi ønsker å vokse en spesiell klubb med en stor fanskare.»

Etter ordene, sett dem i handling nå.