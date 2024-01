Standard forsvarer kan ikke spille mot patron til slutt

Disiplinærrådet for profesjonell fotball har bestemt seg for å bøtelegge Merveille Bokadi med tusen euro og en utvisning på én kamp for Standard-spilleren, så han vil gå glipp av det viktige omstartsoppgjøret lørdag 20. januar (18.15). Mot kassetten..

Den 27 år gamle kongolesiske forsvarsspilleren fikk først en kamps utestengelse 29. desember.

Påtalemyndigheten anket en sanksjon som ble ansett som utilstrekkelig og vant saken fredag.

Under kampen mot Mechelen-Standard 20. desember (3–0) ble Bogadi utvist av John Poterberg for en fouling på ryggen til den lokale spissen Norman Bassett.

21. desember leverte påtalemyndigheten et byttetilbud om en effektiv suspensjonskonkurranse, som spilleren avslo.

Argumentasjonen fungerte!

«Vi nekter ikke kontakt, men det er ikke et spørsmål om en dårlig blokkering utført av desperasjon,» argumenterte Anne Cools, Standards personaldirektør og juridiske direktør, som forsvarte Merville Bogadis interesser da hun dukket opp. .

Standard ba deretter om at utvisningen, som skjedde tidlig i kampen (12. minutt), skulle ta hensyn til spillerens rene rekord og hans vilje til å spille ballen, eller, hvis det ikke, legges til suspensjonen. I form av betinget dom.

Hva det styrende organet for profesjonell fotball til slutt bestemte.

