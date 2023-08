Standard ønsker nå å styrke rekkene med denne internasjonale

The Standard har nå bare to store uker på seg til å handle på overgangsmarkedet. En svært kort periode for å ytterligere styrke posisjoner som det er helt klart behov for.



og ifølge opplysninger fra ESPN, ville klubben på kanten av musen ha navnsjekket DeJuan Jones i notatboken hans. Ruches er imidlertid ikke den eneste som er interessert i å signere venstrebacken fra New England. Stuttgart og Augsburg er faktisk opptatt av ideen om å ønske den amerikanske landslagsspilleren (6 valg) velkommen til troppen deres. Det gjenstår nå å se om Michigan-innfødte vil føle seg klar til å bli med i de store ligaene med en gang, eller om han foretrekker å nøye seg med et mellomnivå før han til slutt tar steget.

Tijuan Jones-situasjonen

Fortsatt knyttet til innbyggeren i MLS frem til desember 2024, er verdien av det nye målet til klubben på kanten av Muse for tiden anslått til tre og en halv million euro. Standard de Liège kan bruke sin kontraktssituasjon til å tiltrekke seg den til en lavere kostnad. Kilden spesifiserte imidlertid ikke hvor mye som ville kreves for å overbevise New England om å la den 26 år gamle høyrehenderen skli.

