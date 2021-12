Standard: Russiske investorer så hendelsene søndag

Bruno Venanci har som kjent lett etter nye investorer for å konsolidere klubbens kapital i mer enn ett år. I et intervju La DH I november i fjor fjernet presidenten for ligaen et hjørne av sløret om saken. «Kapitalutvidelsen vil se dagens lys tidlig i 2022, og det er klart.

Fristen nærmer seg med stormskritt, og supporterne er utålmodige etter å få vite navnet på noen som skal hjelpe leiekontrakten i det daglige arbeidet. Sist søndag så potensielle russiske investorer den første stopp etter de vallonske sjokkene. De ser ut til å være en del av Bruno Venoncis shortlist, som et investeringsfond uten aktivitet i fotballverdenen.

Investorer som kom på søndag ble veldig overrasket over å se arrangementet de deltok på. Russiske investorer, dette handler om siden til Saint-Étienne. Det London-baserte Total Sports Investments LLP er representert av milliardæren Sergei Lomakin og dets styreleder Roman Dubov. Sistnevnte inkluderte tidligere Real Madrid-spiller Michael Salcado i strukturen deres. Var de i Schlesin? I de kommende ukene er det ventet hvit røyk over Sclessin.