Standard taper mot Saint-Trond i Ronnie Delas andre kamp (0-2)

Etter en 0-1-seier over Anderlecht, vant Saint-Trond, veldig skarpt, onsdag på starten av ettermiddagen på Standard, takket være to baklengsmål, med Koita som omsatte et frispark i første omgang. -Tid og straff endret seg. Kagawa etter pause. Med gjenopptakelsen av treningen 7. juni var det ingen tvil om at trudeauianerne var mer i forberedelse enn russerne.

Avenati hadde den beste sjansen, og i det 19. minutt, da han ble isolert av Balikvisha i 16-meteren, klarte han ikke å unngå Coppens» exit. Før Dracus, på en veldig pinlig måte, prøvde han lykken to ganger på mål. På den annen side var Henkinet den eneste Goida som ble avvist i et langskudd over krysset sitt, og Bogot viste seg å være den mest truende, den første byen som begynte å score på 40. plass i et skudd som forlot Henkinet. Uten reaksjon.

Saint-Trond doblet tallene etter en time, med Kagawa omsatte straffen, som ble sendt til topps av Negadio etter at han mistet Maverick-ballen. Uten standarden leverte den et veldig svakt angrepsprodukt og viste seg å være veldig svakt defensivt, med unntak av Kafaro, som ikke klarte å reagere da han avverget et hjørnespark gjennom mellomlegget.

Det skal også bemerkes at Ruskin hadde på seg kapteinens rustning før han ga opp til Emand da Ronnie Dela startet den andre omgangen i det 59. minutt. Noë Dussenne, i sitt fravær, led av Castro, mens logisk nok spilte ikke de internasjonale spillerne som kom tilbake på tirsdag (Cimirot, Bastien, Muleka) et eneste minutt av kampen. Neste treningskamp er lørdag kl. 16.30 mot RWDM, på akademiet, men bak lukkede dører.

Standard: Henkinet (59. Podard), Devale (59. Mawate), Nkoi (59. Nakadio), Chicago (59. Bogadi), Callet (59. Pavlovic), Van Tomme (59. Vankerkovan), Ruskin (59. Quito), Boljevic (59. Endelo), 59. Behti), Dracus (59. Kafaro), Avenatti (59. Emmond).

Sint-Truden: Copens (46. Schmidt), Johnson (69. Hahioka), Leistner, Al-Dougil, Bogot, Poya (74. von Heldon), Connaught (55. Dumont), Van Diesel (80. Smeats), Koita (65. Delorge), Kagawa (86. d. … Voss), Kaya (74. bibliotek).

Mål: 40. Koita (0-1), 64. Kagawa (0-2).

Gult kort: Van Tomme.