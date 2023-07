Standard tre-spiss som scoret 17 mål på 23 kamper

Denne lørdagen ble Standard de Liège beseiret hjemme av RWDM (0-4), i en vennskapskamp. Klubben ved bredden av Meuse grep muligheten til å teste et angrep.



effekt Sudinfo Det er rapportert at Mohamed Bangoura deltok i andre halvdel av kampen mot Molenbeekois uten noen kontrakt. Den 18 år gamle midtspissen kan styrke SL 16 FC-troppene hvis han kan gå med på Carl Hofkens» stab. Forrige sesong scoret Kinion ikke mindre enn 17 mål på 23 kamper for Troyes U19. Beundringsverdige tall for mannen som gikk gjennom Beziers før han fortsatte å trene med den fastboende pioneren innen fransk fotball.

Mohamed Banguras plan hvis det blir en avtale

Den 11. august vil klubbens håp fra kanten av Meuse begynne sitt mesterskap med en tur til gressmatta til RFC Seraiing. Et fint lite derby å starte med. Som er bedre? Tilhengere av Standard de Liège har muligheten til å krysse de få kilometerne som skiller de to byene.

