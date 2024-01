STANDARD: Utfallet av Jaune Hadjam-saken, ventet algerisk for medisinsk behandling i morgen!

Denne gangen var det perfekt for Javon Hadjam. Den 20 år gamle algerieren bør bli Standards første forsterkning under vinterens overgangsvindu. Som en påminnelse, sist torsdag, åpnet Standard og Nantes forhandlinger om et lån med opsjon på kjøp av venstre stempel, en prioritet i Ivan Legos øyne denne sommeren. Like etter ble en låneavtale på 1,5 millioner euro signert for mannen som begynte på Kanariøyene i januar 2023.

Da vi gikk over til den første reguleringen av rouch-overføringsvinduet, så det ut til at filen satt fast. Standarden, som ventet på spillerens ankomst denne mandag morgen, så fristen forsinket flere ganger, mens Nantes lyttet til kravene fra Olympique de Marseille, som var interessert i spilleren, igjen som en del av lånet. Med kjøpsmulighet. Interessen til Marseille-klubben omfordelte kortene og Standard, som følte at filen kunne unnslippe dem, implementerte en annen vei (det var tre av dem) til dette nivået, og dette førte til Bayern München med Franz Kradžić. Den 21 år gamle venstrebacken er underlagt et lånetilbud med opsjon på kjøp fra Standard. Men søndag kveld fikk hovedklubben bekreftet fra Javan Hadjam og hans agent at algerieren skulle bruke Rouche-trøya i seks måneder. Fornøyd med utfallet av saken vil den 20 år gamle venstrehendte Piston gjennomgå en medisinsk mandag morgen før han deltar på trening ledet av Ivan Lego.