Etter å ha ankommet for tolv måneder siden, kan Osher Davida allerede ha forlatt Standarden og vil ikke etterlate et uutslettelig spor.

I august formaliserte Standard oppmøteOsher David Fra Hapbol Tel Aviv. En sesong senere har 22-åringen spilt i 24 kamper (inkludert en med SL16 FC) og… null mål, null assist og har virkelig ikke imponert med sin kamptilstedeværelse.

Denne sommeren vil Rouches igjen måtte fornye staben og miste flere ledere, inkludert Laifis, Cimirot, Dussenne, Alzate og Zinckernagel. På bredden av Meuse har noen uønskede blitt satt på byttelisten, og starter med internasjonale israelske håpefulle.

De siste dagene forsøkte Maccabi å hente Haifa Osher David, enten ved kreditt eller ved fast kjøp. Ifølge rapporter fra Maccabi-følger Eliran til israelske medier Mohammed, er grådig på standard overgangsgebyrer og ønsker å betale tilbake minimum. I fjor sommer betalte Ruches €1,6 millioner for å leie tjenestene hans.

Maccabi Haifa bør gå for et frimål, Kai Badash. Nå virker en ting sikkert: Å ikke gjennomgå de 1,6 millioner euroene som er brukt på Davida er en konstant risiko og et klareringssalg for å unngå å betale lønnen hans i et ekstra år nesten unødvendig.