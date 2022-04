Standardisering: Lønn kan øke med rundt 7 % i 2022

Verdsettelse kommer fra Belgisk nasjonalbank (NBB) : kan helseindikator med 6,9 % over hele 2022. Konkret, hvordan vil dette oversettes til en automatisk lønnsindeks? Diclec ville se det tydelig

Helseindeksen har aldri gått mye opp

Den første observasjonen, uten sidestykke siden starten, har helseindeksen økt mye på ett år. denne indeksen, basert på konsumprisindeksen som alkohol, tobakk og drivstoff er trukket fra, fungerer som en automatisk målestokk for lønn, godtgjørelser (i sin myke versjon) og husleie. Dette er en indikator som ifølge BNBs prognoser, tatt i betraktning krigen i Ukraina, samt statlige tiltak for å redusere husholdningenes energiregninger, kan stige med 6,9 % over året som helhet.

Automatisk indeksering implementeres annerledes

Men ikke alle lønninger indekseres samtidig eller på samme måte. For noen (inkludert offentlig sektor) indekseres lønn hver gang en pivotindeks overskrides. Det er klart at tilpasning av lønnen til levekostnadene gjøres i etapper. Når nivået på 2 % er overskredet, økes lønnen proporsjonalt. Denne sentrale indikatoren ble overskredet i februar, og indekserte godtgjørelser i mars og i april for lønn påvirket av denne mekanismen.

Men det må huskes at hos oss er bare 40 % av lønningene indeksert når en pivotindikator krysses. For de andre 40 % av arbeiderne er matchingen årlig. For andre (10 %) er indikatorene kvartalsvise og de resterende 10 % drar nytte av andre formler, for eksempel den månedlige lønnsjusteringen.

mangel for noen

Disse forskjellene i systemet er ikke uten konsekvenser for lommeboken. Hvis indikatorene ved ankomst er like for alle, kan forskjellige typer indikatorer være til nytte for noen arbeidere, avhengig av inflasjonsnivået. Når inflasjonen er rask, slik den er nå, er de som drar fordel av kontinuerlige indikatorer ved å krysse sentralindeksen best. I følge beregningene til Thomas Greuse, fra CSCs avdeling for studier, «I løpet av 2022 kan den gjennomsnittlige arbeidstakeren (3 450 € totalt / måned) som drar nytte av systemet som brukes i offentlig sektor, i løpet av året, tjene totalt 175 € mer enn en ansatt med samme lønn … men indeksert årlig«.

På den annen side, i en periode med lav inflasjon, er det bedre å bli indeksert på en bestemt dato, i stedet for å måtte vente på at den passerer 2 %-nivået.