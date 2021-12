Standardspillernes reaksjon etter tap mot Zulte

Rouches fant ingen hull i Zultes vakt. Til tross for ideene til Mehdi Carcela og innsatsen til Joa Claus. To komponenter som kjennetegner dagens standard. Ønske, men ikke nok betong …

Målscoreren gikk inn i ekstraomganger. Joao Glass har en lang ball som kommer inn i løpet og han går ut av kontroll før han får sjansen. Innlegget henger imidlertid etter innsatsen. Den beste spissen kan absolutt ikke treffe motstandernes nett. «Det har vi rett og slett fått beskjed om. Vi fikk imidlertid muligheter, men det ga ikke uttelling. Er trist. “

Med andre ord. Standard synker inn i en dypere og dypere krise. «Vi har ikke lov til å klage. Vår nåværende rangering er skammelig. Mange ting må endres for å komme ut av dette. Siden sesongstart har vi tapt poeng i grensekampene våre. Dette er ikke normalt. Vi bør ikke kaste alt og basere oss på de positive elementene for å komme videre og bygge oss opp igjen. “







Carcela: “Jeg forstår frustrasjonen til fansen”

Se at glasset er fullt, i stedet for en nesten tom kanne. Passende tilnærming til Mehdi Carcela. “Jeg er selvsikker fordi det er kvalitet i laget. Du må jobbe hele tiden. Alle sammen. Ordene er rettet mot forbundet. Spillere og supportere.” Jeg forstår frustrasjonen til fansen fordi Liege er byen min, så jeg er like ille som dem. Men bare gjennom enhet kan vi komme oss. Ikke ved å strø. Jeg har hatt vanskelige tider med Standard før, og vi var alltid i stand til å håndtere dem. Med hode, en som trenger noen dager tom. La oss ikke glemme det vi opplever nå, men husk at bare fremtiden kan endre seg. “

Struktur i et lag som mangler personlighet(er), aksepterer kantspilleren sitt ansvar. Vi kjenner ham så mye han kan, av ideer. Forvirring, fall og mot. Tre elementer forsøkte han å vise foran Zulte. Venstresiden med redsel i første periode og den andre med mer treffsikkerhet etter pause. Men alltid uten betong. For travelheten er ikke som før. “Vi er spillere i standarden, så det er vårt å rykke opp i rankingen. Treneren gir livet sitt for oss og setter oss i den beste posisjonen. Men han kan ikke bestemme utfallet av kampene fordi han ikke er på banen De vet at vi kan gjøre en forskjell, jeg er sikker på at det bør være utgangspunktet for fornyelse av praksisplasser i Spania.