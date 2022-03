Stangers Of Paradise Final Fantasy Origins: Metro har fullført den og gir deg sin mening

Hvordan beskrive «Stangers Of Paradise»-opplevelsen? La oss si «det er litt som østers». Dette nye spillet med Final Fantasy-lisensen er som østers: ved første øyekast er det ikke særlig attraktivt, og så smaker du det, du kommer tilbake til det, du er overrasket over at du liker det… Men det vil ikke være å alles smak!

Foruroligende første timene

Hvis du er en purist (for ikke å si nostalgisk) av Final Fantasy-lisensen: nei, dette spillet er ikke for deg. Her, glem svinger, glem strategi. Fra den første kinofilmen tilbyr Strangers of Paradise oss sin del av hemoglobin, og vi skal tydelig innrømme at det ikke er i finesse.

Nå, hvis du er mer åpensinnet og klar til å ta dette spillet for hva det er: rampete spilling, en obskur spin-off av lisensen, og en historie veldig (men veldig) nær en B-serie … Så ja. , kan du ha en flott tid med det siste fra Square Enix.

De første timene av spillet er ganske foruroligende. Selv om vi finner de vanlige referansene til alle FF (bestiarier, magi, krystaller …), går vi raskt bort som «kalde» Final Fantasy-spillere. Vi følger en film, fangehull, film, et annet fangehull, etc. Vi skynder oss til haugen og monstrene og demonene er bare pølsekjøtt. Det er ingen åpen verden, men fangehull representert av punkter på et kart (spillet gir deg muligheten til å gjøre om nivåer eller farm før du fortsetter eventyret).

Spillet er ikke veldig FF

Spillestilen kan grovt sammenlignes med andre lisenser, vi vil se noen likheter med «Devil May Cry» eller «Souls». Oppmerksomhet, selv om spillnyhetene vil at vi skal koble til «Elden Ring», den siste produksjonen av «From Software», er Strangers of Paradise ikke straffbart i det hele tatt, men veldig rimelig for spillere som ønsker å fokusere på historien. Faktisk tilbyr spillet ulike vanskelighetsmoduser: fra den enkleste (Story) til den vanskeligste (Chaos, som du vil låse opp etter din første løpetur). For erfarne spillere har spillet et kombinasjonssystem for å låse opp gjennom et ferdighetstre. Vi vil også fremheve klassesystemet som er ganske fint å oppdage: kampteknikker varierer fra klasse til klasse, og du kan enkelt tildele og fjerne dem gjennom hele spillet for å passe din spillestil.

Et frustrerende poeng å merke seg er at det kun kan spilles som hovedpersonen (Jack). Selv om du kan tildele klassene og oppgradere antrekkene til de fire vanærede følgesvennene dine selv, kan du ikke kontrollere dem under kamp. Vi beklager nesten at de ikke tenkte å integrere Final Fantasy XIIs Gambits-system: et system som tillot deg å forhåndsprogrammere/prioritere handlingene til karakterer du ikke kontrollerer under kamper.

Og historien?

Historiefortelling er vanligvis hjørnesteinen i enhver Final Fantasy som er verdt saltet. Strangers of Paradise er ikke en Final Fantasy, det er en helt gratis tolkning av opprinnelsen til den første Final Fantasy (ja, Final Fantasy 1, først av navnet). I dette spillet er historien usammenhengende og liker heltene som må sette sammen sitt skjulte minne i fangehullene du utforsker. Historien gir ingen mening … før spillets siste minutter hvor du (ingen spoilere) endelig forstår hvor spillet kommer fra. Og så er det fanservice-mote, så jeg lar deg oppdage denne slutten (scenen etter studiepoeng er verdt det)… Denne slutten, du vil ikke være lenge til å se den fordi spillet har så kort holdbarhet. en FF (men jeg sa at det ikke er en FF), mellom 20-30 timer avhengig av spillestilen din.

For å konkludere

Metro gir karakteren 4/5. Det er en veldig god poengsum for et spill som har noen feil, for eksempel grafikken som kan perfeksjoneres eller dens noe usammenhengende historie. Du må ta Strangers of Paradise for hva det er (et fint spill når du gir opp) og ikke hate det for det det ikke er (en FF). Vi vil også fremheve det vakre lydsporet som er fullt av nikk til hovedspillene i lisensen.