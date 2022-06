«Star AC» knuser alt i veien: en primær plan endret

«Jeg hadde ingen anelse om at jeg skulle spille regissøren av Star Academy. «Sylvie Delier forklarer på Radio Monaco FM. Imidlertid ble han oppsøkt for å bli direktør for Château des Vives-Eaux i Dammarie-les-Lys. «Det er ikke i mine umiddelbare planer. Jeg er sikker på at det vil være en fantastisk regissør for denne treningen.» For å fortsette sin stilling: «Jeg ble til tider litt flau over rollen som denne regissøren fordi du alltid trenger en dirigent til å følge en linje og håndheve en regel. Hvis jeg måtte gjøre noe i fremtiden, ville jeg ikke ønsket å finne meg i anvendelsen av reglene. Vi har så mange liv, vi bør ikke være i samme felt.

Så selv om vi vet at en tidligere frøken Frankrike (2002) og en vert for frøken Frankrike-komiteen har takket nei til stillingen som direktør for slottet, kunngjør TF1 at dagsavisene – klokken 17:30 – også vil bli sendt . Gå tilbake til begynnelsen av skoleåret Stjerneakademiet, 20 år senere. Meningen med denne tabellen er at de skal sendes kort tid før Her starter det hele Og Morgendagen tilhører oss, Det vil ligge i luften. Men Star AC « Og så ta opp plass Store familier, bosatt i XXL. Den populære telecroce som kommer tilbake nesten femten år senere (hvis vi ikke tar høyde for det mislykkede comebacket på NRJ12), har derfor krav på et ukentlig møte i beste sendetid. TF1 sørger for at showet har en god tilstedeværelse på sosiale nettverk og MyTF1. Målet? Tiltrekker yngre generasjoner. En strategi som viser seg å være lønnsom med tanke på ytelsen til kandidater som allerede er implementert på TicTac-siden.