Star Academy: Belgias Helena på de nominerte benken

Denne uken, plassert under tegnet av carte blanche, ble akademiets seks gjenværende studenter tvunget til å brette opp ermene. Etter evalueringer av kjærlighet og et minutt med improvisasjonsdans, måtte lærerne bli enige om duetter til neste premiere og nominere hver elev til å fremføre en sang med de inviterte stjernene.

Star Academy: Helena i dårlig form etter evalueringer (VIDEO)

Så Axel vil synge «Di Amo» med Umberto Dozzi, Djebril vil synge «Kid» med Eddy Di Bretto, og Leni vil synge «N'inciste pas» med Lelouché i spillet. Julien skal dele scene med Claudio Cappio i «A Man Standing» og Pierre Raphael skal synge «Caravan». Til slutt kommer Angun med belgiske Helena på tittelen «La Neige o Sahara».

Nominerte…

Hvis Leni ser ut til å være på toppen av rangeringen til tross for helseproblemer, er den belgiske kandidaten på sin side svært viktig etter hans prestasjoner i seertallene. «Sangen var stygg!”, kunngjorde hun til kameratene sine da hun dro. «Jeg elsker stemmen hennes, men hun må ta oss mer. Hun blir i boblen” forklarte sangpedagog Adeline Toniuti. For sceneuttrykkslæreren gikk kandidaten glipp av starten på opptredenen sin. Til slutt sa regissøren at han hadde et veldig godt grunnlag, men kanskje på grunn av sjenanse kunne han ikke skinne i dans eller sang.

Til slutt vant Julians opptreden fullstendig over lærerne. «Han er 100% hele tiden, og det er en godbit for oss”, sa direktøren enig.

Etter evalueringene, som regissøren bemerker, ga Leni og Julian, som kom først for hver lærer, den beste prestasjonen. De ser logisk på seg selv som immune. Helena, Pierre, Axel og Djebril Kandidatene sitter på benken.

Tre kandidater vil bli reddet av publikum og den fjerde vil definitivt forlate eventyret 6. januar.