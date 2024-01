Star Academy: Første semifinale vi vet!

En start på uken for lærere! Etter å ha bestått to evalueringer, fortsatte maraton mandag og tirsdag for de tre siste kandidatene ved navn henholdsvis Julien og Axel. Nøkkelen til dette siste trinnet? Immunitet for neste bonus og samtidig en plass i semifinalen. Men det er ikke alt! Regissøren kunngjorde at de fire kandidatene som kvalifiserte seg på slutten av lørdagskveldens premiereserie vil spille inn singelen neste uke.

En siste vurdering av sangen Etter mandagens teaterimprovisasjon og tirsdagens danseøvelse måtte Helena, Leni og Pierre forberede en sang av hitsangeren Kendji Zirak, som var på slottet for å støtte elevene. Alle tre kandidatene bestemte seg for å velge samme sang. «Mors øyne». Pierre startet først. Med gitaren sin ser kandidaten Kendji igjen suksessen med crack på sin egen måte. En bedre ytelse for internettbrukere er lettere ved at kandidaten holder seg i komfortsonen. Helena tok på sin side hensyn til kommentarene til lærerstaben: hold øynene åpne under opptredenen. Hun ga en perfekt prestasjon når det gjelder nøyaktighet, men hun klarte dessverre ikke å holde seg i rytmen. Til slutt gir Leni, den yngste, en flott forestilling, men viser noe falskhet, som ikke er typisk for en ung kvinne. Ingen av de tre kandidatene skilte seg ut etter denne evalueringen. Og vaksinasjonskandidaten… På slutten av en svært heftig debatt mellom de tre jurymedlemmene, sanglærer Adeline Donutti, sceneuttrykkslærer Cecile Satuto og regissør Michael Goldman, som vant juryen og vant. Første semifinaleplass. Dette er første gang en ung kandidat er immun. Leni og Helena blir med Julian og Axel på de nominerte benken. For det yngste medlemmet av showet er dette en første. Så langt har han aldri vært på de nominerte benken. READ "Han brakk alt i huset": Julien de la Star skadet hånden etter AC's vurdering | Mennesker