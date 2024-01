Star Academy: Helena i dårlig form etter evalueringer (VIDEO)

Nok en ny ting i Star Academy! Direktøren kom for å kunngjøre det til studentene: denne uken har kandidatene rett og slett carte blanche. Til vurderingene fikk elevene valg mellom tre temaer: «Frihet», «Céline» og «Kjærlighet». Etter å ha valgt «Love», måtte lærerne velge tre sanger fra temaet: «I Love You, I Love You, I Love You,» av Francis Gabriel, «I Love You» av Laura Fabian, og «Bleeding Love» av Leona Lewis. Så hadde de en time til å forberede sangen sin.

Men det er ikke alt! Gå ut av de to som er navngitt etter rangeringer. Denne uken vil det være fire av dem på nominasjonsbenken. To kandidater skal vaksineres. Mens Leni så ut til å være på toppen av listene, overbeviste ikke Helena nettbrukere under vurderingen hennes ved å synge Francis Gabriels kjærlighetssang. Regissøren spurte kandidaten etter opptredenen om hun virkelig kunne sangen. Internett-brukere trenger ikke å være en ekspert for å legge merke til en elevs rytmeproblemer og nøyaktighetsproblemer.

For sin del erklærte kandidaten da han kom inn i fortet etter sin vurdering: «Sangen var stygg og den gjorde meg glad! Jeg kunne se i øynene til Michael og Adeline at jeg ikke hadde valgt riktig sang. Jeg visste at de forventet at jeg skulle gjøre noe annet, men jeg ville ikke risikere døden min.

Så det ser ut som belgiske tenåringer har et sviktende immunsystem… Svar i morgen kveld!