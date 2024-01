Star Academy: Helena's Flight, Return of Former Candidate og First Finalist Announcement, High-Tension Bonus Explained!

«I'm Not a Hero», Julian og Axel, to akademikere som konkurrerer om topplasseringen i finalen, startet sesongens første semifinale med glans. Utover kvelden ble de dømt på flere rettssaker. Det være seg den beste soloen, duetten, vokalsammenstøtet, improviserte duetten, «a cappella»-duetten eller finaleduetten, begge akademikerne viste frem hele omfanget av talentet sitt.

Stor singel

Star Academy: Lenny, Prime Again!

Den første eksamenen for de to konkurrerende kandidatene ble holdt i en egen valgmodus. Julian var den første som gikk på scenen for å fremføre Stromaes hit «Formidable». En produksjon som begynte som en James Bond-film. Axel på sin side valgte et helt annet register med Whitney Houstons «I Got Nothing». Selv om kandidaten virket litt svakere enn sin rival, var opptredenen vellykket. Lærerne tildelte til slutt Julian seieren for dette arrangementet.

Retur av en tidligere kandidat

Etter mer enn 20 års fravær fra Star Academy-arenaen, fikk Olivia Ruiz blandet avkastning. Nettbrukere unnlot ikke å påpeke at hvis sangeren var for emosjonell, var ikke artisten mild i sine kommentarer angående telekroken. Artisten, som hadde kommet for å fremføre en medley med elevene, stjal rampelyset fra den belgiske kandidaten Helenas tiende tjuvstart, som vakte latter etterpå.

Paret Axel og Julian

En andre test for lærere er en duett med en artist. Axel delte scene med Jaho de Sagasan i «La Symphonie des Éclairs». Julien på sin side sang «Chère Amie» i selskap med Marc Lavois. I denne testen skilte Axel seg ut for lærerjobben.

Stemmekonflikt

To elever, to kraftige stemmer, en ring midt på scenen og en farlig sang. Her er hva som venter Julian og Axel for det tredje arrangementet. I Queens «The Show Must Go On» må begge deltakerne vise frem sitt fulle vokale potensial. På papiret liknet sangen veldig på Julian, men Axel, fast bestemt på å gi alt, lot seg ikke knuse, og klarte til slutt å få en fordel over kompanjongen.

Det lenge etterlengtede maleriet

Kveldens mest etterlengtede øyeblikk var den belgiske kandidaten Helenas maleri til hyllest til bestemoren som døde for noen uker siden. Læreren, som valgte scenen alene, leverte et show av sjelden renhet. Verdsatt av publikum har han nok en gang vunnet over hele fakultetet og helt sikkert også vunnet publikums hjerter.

Forbedret kamp

Den fjerde testen for de to beste semifinalistene er en forbedret kamp. I løpet av uken hadde Axel en fordel over Julian. Så Nikos fortalte ham at han ville velge sangen. Kandidatene strålte ikke i denne forestillingen da Calogero valgte «Bare hvis jeg savner ham» og kunne ikke velge nøkkelen og hadde bare noen få minutter på å forberede seg. Denne gangen var det Julian som utnyttet.

Første finale…

Så, denne uken, deltok to utsatte lærere i en «A cappella»-duett. Etter å ha åpnet hjertene sine med en forhåndsforberedt tekst, måtte de synge et stykke som var viktig for dem uten akkompagnert av instrumenter. Igjen var det Julian som tok tak i Axel. Til slutt, den siste testen, den siste kampen, de to akademikerne kunne endelig dele scenen, «Min bror» av Pascal Obispo.

På slutten av en kveld full av kamper var det endelig Julian Vinner av billett til finalen. Han møter vinneren av neste ukes andre semifinale, som setter kandidaten Helena mot Sulphurous Pierre.