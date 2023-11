Star Academy: Nominerte til den femte premieren…

Direktøren trakk seg ut for å støtte elevene. Han har faktisk annonsert at han vender tilbake til slottet til Sébastien Connett, professor i symbolikk ved Star Academy. Den anerkjente pianisten som ble representant vil dirigere Filharmoniens Orkester i lørdagens beste sendetid.

Stein Han valgte bare Adeles tittel. Helena, Axel, Candice, Margot, viktoriansk Og Lenny Louanes versjon valgte «Je vole», og Djebril, Julian og Clara «Changer» fremført av Jims. Under vurderingen kunne Sébastien Connet si sin mening om kandidatenes evner til å synge med et orkester lørdag.

Helena, en belgisk kandidat, visste at lærerne ventet på at hun skulle forklare. Hun underholdt en gang læreren i sceneuttrykk. For en teaterlærer er det ganske enkelt. Sébastien Connet erklærte at han var overrasket over prestasjonen hans fra begynnelse til slutt. Til slutt følte regissøren at dette var hans beste vurdering siden begynnelsen av eventyret.

På den annen side, for viktorianeren, viste hans opptreden seg å være en fiasko. Synlig desorientert savnet han sangen sin fullstendig.

Etter konsultasjonene, Candice, Djebril og viktoriansk Klarte ikke å overbevise juryen, så de fant de tre på benken.