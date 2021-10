Står standarden virkelig i fare for å miste det grønne teppet?

Vi vet, det siste I den fransk-slovenske trenerspalten Luca Elsner De Cordridge i standarden vakte oppsikt. Særlig Cortridge-klubbens sinne, i korte prosedyrer, klaget selskapet inn for retten. Den flamske klubben godtok ikke at den tidligere treneren ensidig hadde sagt opp kontrakten hans, så uten alvorlige mislighold. Dessuten er det å gå til en annen Pro League-klubb og trene. I henhold til bestemmelsene i loven av 24. februar 1978 om betalte idrettsutøvere, er en spiller som sier opp sin arbeidskontrakt forbudt å bli med i en annen klubb i samme serie. I tillegg ble det inngått en “gentleman-deal” mellom de belgiske klubbene i Proleigh, slik at slik praksis ikke skulle gjenta seg. Annet enn det … Kortrijk hadde gjort akkurat det samme med spilleren Fais Sellimani, Kom fra Union Saint-Killois i 2019!

Hva med en trener?

Mens loven om en spilleroverføring er klar, er det svært sjelden for trenere. Loven av 78. juli sier at denne bestemmelsen gjelder for alle arbeidsavtaler. En kongelig resolusjon utvider dette konseptet til litt profesjonelle trenere. Dette er imidlertid gjenstand for forklaring. Uavhengig bevegelse av arbeidere i fotball, spesielt etter slutten av Bosman. Dette vil utvilsomt være hele poenget med begjæringene som behandles i korte forhandlinger for den nederlandsktalende institusjonsdomstolen i Brussel 9. november. Men før rettssalene møtes de to sidene på banen fordi det er nettopp Standard-Cordoy, som er på Muse-kysten neste lørdag den 13.!

Straffet av forbundet?

I prinsippet er sjansene for at Kortrijk kommer til en gunstig løsning i denne saken svært små. Spesielt hvis Elsner i mellomtiden hadde betalt utbyttet han skyldte til sin tidligere arbeidsgiver. Men ellers kunne Luca Elsner, ifølge reglene til den belgiske union, ha feilet på den vanlige grønne løperen i alle kampene han trente fra benken. Som nummer 16 rangerer den ukvalifiserte spilleren. Men selv her er sjansen liten for at denne katastrofale situasjonen opptrer objektivt. I mellomtiden har OHL og Cercle de Bruges, de to siste, Standards motstandere, bokført på resultatlisten for å være trener for benken i ligaen. Tross alt er det fortsatt noen skyer på Schleswigs allerede veldig urolige himmel …