Star Wars 6: Why Admiral Ackbar gjorde regissøren rasende

Admiral Akbar er en sekundær, men ikonisk karakter i Star Wars-galaksen, og dukker opp i Return of the Jedi. Skuespilleren hans nektet å etterkomme regissørens spesifikke forespørsel om slutten av filmen, noe som gjorde ham sint …

Kjære og fan-favoritt antropomorfe blekksprut (for ikke å nevne kult-memer). «Det er en felle!»), en sekundær, men viktig karakter i Star Wars-galaksen, gjorde Admiral Ackbar sin første skjermopptreden i 1983s Return of the Jedi. Han ble senere spilt av Timothy Rose, mens stemmen hans var Eric Powersfield.

De to gjentok rollene sine for 2015-filmen Star Wars Episode VII: The Force Awakens. I 2017, etter Eric Bauersfelds død, ga Tom Kane stemmen til Star Wars Episode VIII: The Last Jedi.

Den ble også sett i den animerte serien The Clone Wars, for ikke å nevne det faktum at den vises i romanene til Star Wars utvidede univers så vel som gjennom videospill og tegneserier. Kort sagt en karakter som har blitt ikonisk.

I Jediens retur, er han lederen for opprørsflåten som slår seg sammen med Lando Calrissian for å vinne det siste slaget ved Endor. Filmen avsluttes med ødeleggelsen av den andre Dødsstjernen, og en galakseomfattende feiring av seier over imperiet.

Ross motsto forespørselen fra filmens regissør, Richard Marquand, som ønsket at karakteren hans og hans allierte fra planeten Mon Calamari skulle begynne å danse på kommandoskipet. Tross alt kan ikke Ewoks være de eneste som fester.

Lucasfilm Limited.



Skuespilleren trodde faktisk Agbard ville feire det roligere. Så han har forklart at han nektet å godta direktørens forespørsel Under et intervju i 2019 :

«Jeg har vært på tall under 200 [par tirage au sort] Må mobilisere til Vietnam. På den tiden hadde jeg veldig sterke ideer om krig. Jeg tror det er noe å være stolt av [NDR : son engagement], men det er ikke noe å feire. Det er stor forskjell. Så i Akbars siste scene satte de kameraet på ham… Jeg tenkte på våre døde mennesker, deres døde mennesker og vekten fikk meg til å falle i stolen.

Og [le réalisateur Marquand] Veldig sint sa han: «Ok, vi skal gjøre dette igjen, denne gangen står du opp og danser.» Jeg sa: «Hvis du må spille Akbar, kan du sette noen andre i kostymet. Du har min ytelse. De slapp ham inn.»

Du kan se den (veldig korte) køen Video nedenfor, rundt 02»29. Det er sant at en larve på et skip er mer elegant enn å danse…