Starfield: Fixes and Modder Defection Roadmap

Men fra Bethesdas side, hvis vi ofte har hatt hjelp av moddere til å tilby nytt innhold i spillene deres, har studioet aldri tatt skrittet til å tilby dem godtgjørelse eller til og med et offisielt forhold.

Så når utvikleren av en av de viktigste Skyrim-modsene sier «ikke ønsker å legge ditt hjerte og sjel i en mod for et spill så middelmådig som Starfield«, vel det gjør vondt og Bethesda kan ikke gjøre noe med det… Og «Cosideci», Den aktuelle utvikleren stopper ikke der, her er hans fulle uttalelse:

dette spillet er søppel

«Da spillet kom ut var jeg spent, som mange mennesker, men sannsynligvis av forskjellige grunner. Jeg brukte lanseringsdagen og noen dager etter reverse engineering av spillet og portering av spillelementer fra Skyrim Together til en potensiell Starfield Together-mod. Jeg porterte omtrent 70 % av den omvendte koden fra Skyrim Together til Starfield Together. Det var bare ett problem: dette spillet er jævla søppel.

Jeg innså dette først etter at jeg begynte å spille det jævla spillet, en uke etter at det ble utgitt. Spillet er kjedelig, intetsigende, og hovedtrekket til Bethesda-spill (utforskning i en levende, håndlaget verden) er helt borte. Jeg vil ikke fortsette utviklingen av Starfield Together. Jeg kommer ikke til å legge mitt hjerte og sjel i en modifikasjon for et så middelmådig spill som dette.«

Cosideci har imidlertid delt kildekoden for Starfield Together og tilbyr alle som ønsker å fortsette å jobbe med moden tillatelse til å gjøre det. Men i sin nåværende tilstand er ikke moden spillbar, og Cosideci spekulerer i at utviklingen vil kreve » mer enn 100 timer «arbeid.