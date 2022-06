Starfield viser 15 minutter av sitt imponerende romspill

Xbox overrasker alle med en utvidet gameplay-trailer for det kommende Starfield-spillet.

Xbox & Bethesda-konferansen 12. juni har booket oss veldig veldig hyggelig overraskelseY stjernefelt Det er en av dem. Mens tittelen forventes å være ute i slutten av 2022, ønsket Bethesda å vise frem nye gameplay-opptak av spillet sitt, så vi endte opp med 15 minutter med blendende realistisk opptak, som du kan sjekke ut her.

Det hele starter med et sitat fra Anatole France og løftet om et all-star-spill. stjernefelt er svært etterlengtet ettersom det er et storstilt epos som transporterer oss til de fjerne delene av Melkeveien, og videre. Til nå visste vi veldig lite om innholdet i spillet, men nå vet vi hva vi kan forvente.

I følge disse bildene vil vi stå overfor en utforskningstittel med saus ingen manns himmel, der du må samle ressurser, skanne planter og noen ganger skyte ned fiender. Traileren viser oss ikke så mye narrativt engasjement, så det er vanskelig å forstå om oppdragene vil være en stor del av historien eller om fokuset vil være mest på utforskning.

Visuelt derimot stjernefelt tar en helt annen retning og tar til orde for fantastisk fotorealisme. De mange planetene i spillet vil ha sine egne miljøspesifisiteter, og hver setting virker nøye utformet. Fra fjellene, gjennom de grønne slettene, til de tørre ørkenene, er alt der for å fordype oss i en fremtid like vakker som den er dystopisk.

Det er fortsatt mange ting å oppdage ved lanseringen av spillet, men disse bildene er ekstremt oppmuntrende. Som en påminnelse, stjernefelt ventet 11. november 2022 på Xbox Series og vil være tilgjengelig «gratis» for Xbox Game Pass-abonnenter.