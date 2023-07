Starlink parasitterer astronomene med denne nye pesten de oppdaget

Du vil også være interessert [EN VIDÉO] Radioastronomi fanger fjerne galakser som føder stjerner Takket være International Low Frequency Array (LOFAR), et stort nettverk av 70 000 radioteleskoper…

SpaceXs Starlink satellitt-internett var en stor hjelp under krigen i Ukraina. Imidlertid ble lysforurensningen forårsaket av klyngen av satellitter sterkt kritisert av astronomer, og selskapet fant et kompromiss. Dessverre for SpaceX-sjef Elon Musk må selskapet håndtere et nytt problem: radiobølgelekkasjer.

I en artikkel publisert i tidsskriftet Astronomi og astrofysikkforskere Max Planck Institute for Radio Astronomy Tyskland analyserte den elektromagnetiske strålingen fra SpaceXs 68 satellitter for utilsiktede utslipp. For å gjøre dette brukte de Loefer Interferometer, et radioteleskop som består av store radioantenner spredt over fem europeiske land.

Elektromagnetisk stråling ved radioastronomiske frekvenser

Starlink-konstellasjonen bruker frekvenser på 10,7 til 12,7 GHz for å kommunisere, men forskerne oppdaget utslipp mellom 110 og 188 MHz fra 47 av de 68 satellittene. Det er spesielt komplisert fordi båndet reservert for radioastronomi er 150,05 til 153 MHz. Men i motsetning til terrestrisk utstyr er det ingen internasjonale forskrifter for denne typen stråling fra satellitter.

Forskerne sa at de er i kontakt med SpaceX for å diskutere mulige løsninger. Selskapet har modifisert neste generasjon satellitter for å minimere interferens. » Vi tror at tidlig erkjennelse av denne situasjonen gir en mulighet for astronomi og store konstellasjonsoperatører til å samarbeide om proaktive tekniske løsninger, med de nødvendige diskusjonene for å utvikle passende regelverk. sa Gyula Josa, en av studiens medforfattere.