Starlink-satellitter, andre stjerner fra Night of the Stars

Den 33. utgaven av Nuit des étoiles, et årlig stjernekikkingsarrangement for allmennheten, finner sted denne helgen i Frankrike. Utover Perseid-dusjen av stjerneskudd, er Internett-brukere underholdt av tilstedeværelsen av Starlink-satellitter.

The Night of the Stars, med Saturn og dens ringer, en dusj av stjerneskudd, Melkeveien og… dens satellitter. Den 33. utgaven av denne årlige samlingen av himmelobservasjoner for allmennheten finner sted denne helgen i Frankrike. Mellom fredag ​​og søndag arrangeres rundt 534 arrangementer på mer enn 400 steder over hele Frankrike.

Muligheten for astronomielskere til å (gjen)oppdage stjernene og nyte forestillingens høydepunkt, Perseid-dusjen av stjerneskudd. Men det er også en mulighet til å observere Starlink-satellittene satellittnettverk for internettilgang av den amerikanske milliardæren Elon Musk, som gjør det mulig å koble «hvite» områder til det internasjonale nettverket gjennom lavbane satellitter.

«Aliens» eller satellitter?

På sosiale nettverk ble Internett-brukere underholdt av tilstedeværelsen av disse satellittene på himmelen, mens mange øyne vendte seg mot stjernene natten fra lørdag til søndag, den høyeste aktiviteten til Perseidene.

«Den berømte Perseid-meteorregn? Nei! Mer som Elon Musks «Starlink»-satellitter,» skrev en av dem. Mens andre er ironiske over den mulige tilstedeværelsen av «romvesener» på Alpillenes himmel, er noen ekstatiske foran skuespillet.

en lyslinje

Med tusenvis av satellitter i bane rundt planeten vår, hvordan skiller du dem fra stjernene? For det første, i motsetning til satellitter, beveger ikke stjerner seg, bortsett fra stjerneskudd. Starlink-satellitter, på den annen side, er lett gjenkjennelige: de utgjør en lysende linje, ofte brutt, som beveger seg.

Det er fortsatt tid til å dra nytte av stjernenes natt: Den franske astronomiske foreningen (AFA) har lansert en interaktivt kart å identifisere hendelser i hele Frankrike. I løpet av 2022-utgaven dro nesten 190 000 mennesker til astronomiklubber, planetarier og foreninger for å delta i stjernekikking med instrumenter eller med det blotte øye.