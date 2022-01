Start Express 15: “To belgiske brødre kommer tilbake”

I 8 par (Inkludert sjef: 72 år gamle bestefar, Jean-Claude, hans 18 år gamle barnebarn, Axel, red.anm.) Selvfølgelig har vi belgiere! “, Introduserer Stephen Rottenberg, programleder for Beijing Express, som fokuserer på de belgiske tvillingene (og et par fremmede). “Vi må ha belgiere!” Av de innledende 90 000 søknadene – en rekord – kom flere tusen fra flate land. Sesong 15 Fusjonen vil starte sterkt for duoen, tatt i betraktning dens nasjonalitet og åpenhet (“En katt er en katt, en blomst er en bryst og en blomst er en blomst!”), Mellom en murer og en bedriftseier, som aldri har reist sammen. “Men vi kom ikke for å plukke peanøtter!”

«Vi hadde allerede to belgiske brødre som markerte historien til prosjektet (Samuel og Ludovic Daxhelet, to ganger vinnere av fire arrangementer, redaksjonell merknad), avslører Theory Guilm, produsent av M6-showet. Så de to belgiske brødrene med svært forskjellige profiler kom samtidig tilbake med en utrolig kjærlighet mellom seg. Det er derfor vi valgte dem til rollebesetningen.

I planen for denne sesong 15? En blendende avgang etter en stor høyde og 22-timers vandring gjennom ørkenslettene i Sentral-Asia. 100 % ny vei for å krysse fire land: fra Kirgisistan til Usbekistan og De forente arabiske emirater (Dubai) via Jordan. En reise gjennom Golden Eagle (tittelen på årets show), på fantastiske systemer og på stien for å møte lokale nomader. For ett prosjekt, som ble filmet over 40 dager i fjor sommer, måtte alle vaksiner i tillegg overholde lokale helselover. “ EKandidatene blir bedt om å tilbringe natten i et rom isolert og ventilert fra andre mens de sover med lokalbefolkningen., Legger til spillproduktet som snart skal lanseres på M6 og Club RTL.

Med en stor nyhet – i tillegg til tilstedeværelsen av gjester (fra sesong 13 etter Julie og Denise-festen eller influencers Depot Inshape og Juju Fitgates) – for denne sesong 15: Express Pass. “Det er mange aktivister på reglene for Beijing Express, og vi må bryte dem.”, avslutter Stéphane Rotenberg. Dette blir bassen “En stor joker” La paret som holder den (ukjent for andre kandidater) spille “Opp til episode 7” For å unngå den siste kampen. Så sørg for å delta i neste trinn. Nok “For å forstyrre rase og strategi”.