State Bank of India er revet mellom blockchain og finansiering av kull

Indias største bank sitter fast mellom Larry Fing og Narendra Modi. State Bank of India bør finansiere kullprosjekter for å møte den indiske lederens mål for å elektrifisere flere boliger, men ønsker å støtte fornybare prosjekter for å tilfredsstille investorer som Blackrock Inc.

“Investor bekymringer er veldig viktige for oss, og vi tar dem til etterretning,” sa Aswani Patia, leder for Lender Corporate Bank og Global Markets. “Men vi har også forpliktelser overfor landet. Det bygges mange kullgruver i India fordi de må produsere stål, aluminium, elektrisitet.”

Den børsnoterte statlige långiveren har en streng balansegang i sin økonomiske bistand til kullkraftverk, som er en viktig bidragsyter til luftforurensning. Internasjonale investorer begrenser i økende grad støtte til selskaper som er involvert i utvinning eller inntak av kull, men likevel kommer nesten 70% av Indias elektrisitet fra kullverk, og etterspørselen etter elektrisitet vil øke når økonomien gjenoppretter etter virkningene av epidemier.

BlackRock og Norges butikkmerke ASA, som eier mindre enn 1% av banken, reiste innvendinger i fjor, ifølge Bloomberg-data. Amundi S.A. på grunn av bankens forhold til et kontroversielt kullprosjekt i Nord-Australia. Långiveren hadde de grønne obligasjonene.

State Bank of India har ikke bestemt seg for å finansiere Carmichael-gruven for Adani Enterprises Ltd., rapporterte Bloomberg i april, etter økende press fra sin store partner, den indiske milliardæren Adam Adani, klimaforskere og investorer.

Finansiering av global energi er på et kritisk tidspunkt. Grønne obligasjoner og lån fra Verdensbanken hittil i år har overgått verdien av fossil finansiering for første gang siden inngåelsen av Parisavtalen i slutten av 2015.

I India tar det tid å bytte fra kull. Millioner av borgere var uten strøm etter Modis planlagte frist for å elektrifisere hvert hus som passerte for to år siden. Tidligere i år forsinket Miljøverndepartementet retningslinjene for forurensning for drivstoffkraftverk ytterligere.

Når selskaper går mot renere drivstoffbasert teknologi, skjer overgangen fra varme til sol gradvis, og banken er opptatt av å finansiere selskaper som lager elektriske biler, sa Patia. Banken tar også mindre enn 20 basispoeng for lån til enkeltpersoner som tar opp lån for å kjøpe elektriske biler, sa han.

Den 59 år gamle bankmannen sa at banken økte sin andel av lånene til sektoren for ren energi, som godkjente tre ganger flere lån til solprosjekter i regnskapsåret som endte i mars enn den samlede varmesektoren. Han sa at langsiktige lån til oppvarmingsprosjekter allerede er forpliktelser, ettersom det ikke var etterspørsel etter nye lån fra produsenter av fossile brensler i fjor.

Utlånere til kraftsektoren stod på 1,86 billioner rupees ($ 25,6 milliarder dollar) eller 7,3% av totalen ved utgangen av mars, sammen med 319,2 milliarder rupees i fornybare energilån, ifølge bankens siste analytikerpresentasjon. Selskapet har ikke stoppet utlån til kull eller andre segmenter innen kraftsektoren.

“Som den største banken i landet er vi den største svindelen med store selskapers solinitiativer,” sa han. “Overgangen fra varme til sol begynte å skje betydelig.”

