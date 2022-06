State of Play 2. juni PlayStation, informasjonen å huske – Breakflip

Denne torsdagen, 2. juni, ble det sendt en State of Play og mange kamper ble annonsert. Derfor skal vi gi deg utgivelsene du bør huske på PS4 og PS5.

Mange spill er planlagt i månedene og årene som kommer, og noen er allerede avslørt. denne torsdagen 2. juni under State of Play-konferansen av spillstasjon.

Spesielt flere titler har gitt utgivelsesdatoen med en trailer og derfor vil vi gi deg listen over kunngjøringer du bør huske for spillene som kommer på PS4, PS5, men også på PC.

Hva er kunngjøringene å huske fra tilstanden 2. juni?

Som vi forklarte deg tidligere, har en rekke spill blitt introdusert eller ny informasjon er gitt, og her er alle de store spillene som kommer til PlayStation-konsoller.

Final Fantasy 16

Utvilsomt et av de mest etterlengtede spillene, og Square Enix benyttet seg av State of Play for å vise en ny trailer med samtaler, men også en utgivelsesdato for Final Fantasy 16 som skal utgis sommeren 2023.

Resident Evil 4

Den store kunngjøringen om denne tilstanden er ankomsten aven nyinnspilling av Resident Evil 4 på PS5 og en utgivelsesdato var også under traileren, og det vil være fra den 24. mars 2023 at RE4 vil være spillbar.

Callisto-protokollen

Den overraskende kunngjøringen av denne tilstanden er utvilsomt lanseringen 2. desember, Callisto-protokollen, et spill som vil glede elskere av skrekkspill og spesielt Dead Space. Denne tittelen er planlagt for PS4 og PS5, men også for PC, Xbox One og Xbox Series X/S.

tapt

Stray, spillet som setter deg i katteskoene, vil snart være tilgjengelig for PC, PS4 og PS5. Utviklerne av tittelen, det franske studioet BlueTwelve Studio, utnyttet denne tilstanden til å gi utgivelsesdatoen som er planlagt til 19. juli. Det kunngjorde de også Stray kan spilles gratis for PS+ Extra og Premium-abonnenter.

Marvels Spider-Man remasteret

En remastret versjon av Marvels Spider-Man vil være tilgjengelig fra og med 12. august på PC som angitt under status.

street fighter 6

Den siste kunngjøringen å huske er kunngjøringen av et utgivelsesvindu for Street Fighter 6 som vil bli utgitt i 2023 på PC, PS4 og PS5. Spillet introduserte også nye spillmoduser som «Verdensturné» som vil tillate deg å møte jagerfly fra hele verden og «Battle Center» som tilbyr et område hvor spillere kan konkurrere på en vennlig måte.

Til slutt, ikke glem det de tre nye PlayStation-abonnementenePS+ Essential, Extra og Premium vil være tilgjengelig fra 22. juni.