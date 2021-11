Statlige Rennes må bekreftes i Norge

Etter 2-0-seieren drar State Rennes til Rosenborg og bekrefter første etappe og kvalifiserer seg til denne nye kampen.

Vinneren 2-0 På Rosen Park dominerte Rennes stort sett publikum mot nordmennene i Rosenborg, med erkjennelse av at bretonerne ved flere anledninger kunne ha gjort alliansen enda vanskeligere. De bortkastede sjansene for å angre på slutten av dobbeltkonflikten. Med et nesten komplett lag flyr State Rennies til Trondheim med ett mål: å etablere sin dominans i første etappe for å kvalifisere seg til Europakonferansen.

Og umiddelbartState Rennes fikk en god start på Europa League-stevnet

Ingen toku, forstyrrende fiskestue

Men før denne avgjørende kampen møtte bretonerne to vanskeligheter. Den første kampen var Belgiens Jeremy Toku (Rennes 1-0 seier) skadet i derbyet mot Nantes sist helg. Sammen med sine to rastløse kantspillere Suleimana og Toku så Rennes panikk i det norske forsvaret. En mindre patron for Bruno Genecio, så han må erstatte Romain del Castillo i sin tradisjonelle 4-4-2. Bretonerne vil også møte en annen vanskelighet, denne gangen knyttet til deres migrasjon da de vil bli tvunget hjem. 1t30 kjøring fra Rosenborgklubbens Trontheim grunnet fiskeutstilling !

“De må skape konkurransen deres,” forklarer Renz Genicio

Etter å ha vunnet Breton Derby sist søndag (1-0), Rennes “Bare halvparten av tidenBruno Genecio forklarte på en pressekonferanse før kampen om en kvalifisering. Til tross for rytmen med to kamper i uken, regner Leon Technician, som ønsker å forsikre spillerne sine om kroppsformen deres, med at laget vinner denne returkampen: “ Vi må bygge konkurransen vår, vi må spille vårt spill og fremfor alt ikke gå ned på banen for å forsvare vårt gode. Dette er ikke vår filosofi, det er ikke slik vi ønsker å spille (…). Alle bør prøve å score enda et mål for å få denne viktigste kvalifiseringen.«Med 90 minutter til å kvalifisere seg til denne nye europacupen, er State Renault allerede på finalebordet, men Viking bør ikke gå inn i landet …