Stats- eller bankobligasjoner: 3,10 % på sparekonto, hva er bedre?

Nedgangen i nye statsobligasjoner vil neppe bekymre bankene. I motsetning til de ettårige statsobligasjonene, som ga en nettoavkastning på 2,81 %, er ikke 5- og 8-årsemisjonene, med deres nettorenter på 1,82 og 2,03 %, attraktive for sparere som foretrekker å holde pengene sine trygge i en sparekonto. .

På storbanksiden er vi urokkelige og stoler tydeligvis på kundelojalitet i stedet for å skjemme bort dem med attraktive renter. For å finne best avkastning bør du derfor bevege deg mot mindre aktører. I spissen er Beobank og dens tilbud på 3,10 % (1,25 % grunnrente og 1,85 % lojalitetsbonus), forutsatt at du legger inn en stående ordre på maksimalt €750 per måned. Så det er ikke en god idé for alle som ønsker å investere et stort beløp. Hos ING og Argenta er det et lignende tilbud som, opptil maksimalt €500 per måned, vil gi deg en avkastning på 3 % (1,20 % grunnrente og 1,80 % lojalitetsbonus).

Til syvende og sist er det beste tilbudet for de som ønsker å investere et større beløp med en gang å finne det hos NIBC, som også tilbyr en avkastning på 3 %, med en basisrente på 1,20 %. Santander Bank er kompatibel med sin Vision Max-konto, men bare for beløp mellom €125 000 og €200 000.

Interessen for nye statsobligasjoner er fortsatt blandet

Hva med de store bankene? ING tilbyr igjen de beste betingelsene, med en rente på 2,25 % (grunnrente 0,50 %), mens Belfius sin rente er begrenset til 2 % (grunnrente kun 0,25 %). BNP Paribas Fortis holder seg under 2 %-grensen, med et tilbud på 1,75 % for beløp under €100 000. KBC faller til og med under 1 %-grensen, med unntak av start2save-kontoen som tilbyr en basisrente på 0,75 % og en lojalitetsbonus på 1,80 %, men begrenser betalingen til €500 per måned.

Til slutt, la oss påpeke at denne fordelen er skattefri opp til €920 per person (slik at et par kan dra dobbelt), og maksimum vil bli hevet til €1020 i 2024.

En av fem belgiere ønsker å bytte bank