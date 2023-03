Statsminister torsdag: Alexia Bertrand, statssekretær for budsjettet, anser lovforslaget om pensjonsreform som «utilstrekkelig»

For Alexia Bertrand betyr ikke reform av pensjonssystemet «Å nå lovlig pensjonsalder«, men «Prøv å holde den faktiske pensjonsalderen så nær lovlig pensjonsalder som mulig«.

De assimilerte periodene er tydelig i søkeren til utenriksministeren. «Det betyr at når du er arbeidsledig, blir det tatt opp i arbeidsperiodene for pensjonen dinHusk Alexia Bertrand.Det betyr at man kan ha situasjoner der personer som aldri har jobbet går av med pensjon, og de vil noen ganger komme i situasjoner som omtrent tilsvarer personer som har jobbet i 30 år.«, forklarer hun. Så hun anbefaler en økning.»Antall dager faktisk jobbet for å få pensjonen for å «sikre» at det blir flere pensjonsrettigheter for de som jobber«.

For de som ikke har jobbet nok, for eksempel fordi de har opplevd arbeidsledighet, vil det være minstepensjon. «Vi har også økt størrelsen på denne minstepensjonen under denne regjeringen. Det er vi stolte av.»Alexia Bertrand bekrefter.

Utenriksministeren viser også til uttalelsen fra EU-kommisjonen som anbefaler at det tas hensyn til å øke kostnadene for belgiske pensjoner dersom systemet skal forbli bærekraftig.

I denne sammenheng betraktet Alexia Bertrand pensjonsreformen foreslått av pensjonsminister Karen Lalio (PS) som «arbeidsgrunnlag«reformprosjekt kvalifisert»UtilstrekkeligR «Statsminister for budsjett.»Det vil ikke forbedre ting mye på rundt 0,3% av BNP. Men hva kommisjonen forteller oss (Europeisk, red.anm.)er at vi skal være nær 1,1 % av BNPAlexia Bertrand argumenterer.Vi må gjøre merÅ gjøre mer, legger hun til, betyr å reformere pensjonene og arbeidsmarkedet.