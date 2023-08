Statsobligasjoner: 4 milliarder er allerede samlet inn fra innbyggerne… Men pass på hvis bankene utfordrer legitimiteten

Noen banker våger imidlertid å angripe statsobligasjoner ved å tilby høyere renter. Dette er tilfellet med Beobank, som frem til 1. september gir en totalrente på 4,05 % på sin konto i ett år, eller 2,835 % nettoavkastning etter eiendomsskatt. Santander har justert tilbudet sitt (for kontoer åpnet mellom 25. august og 1. september) på sin ettårskonto, og endret totalrenten fra 2,77 % til 4,00 %, som er en netto rentesats på 2,80 %.

Allerede 2 milliarder euro i tegninger på statsobligasjoner: et vendepunkt?

Den beste satsen er gitt av Deutsche Bank, med en bruttosats på 4,10 %, redusert til 2,87 % netto og tatt i betraktning en kildeskatt på 30 %. Det skal imidlertid bemerkes at denne avkastningen kun tildeles for betalinger på minst €100 000.

I det store og hele passer statsobligasjoner og de beste ordrekontoene i et lommetørkle. Men forskjellen kan gjøres av … statsrådet. Faktisk er det regjeringsgodkjente lovforslaget som tar sikte på å redusere kildeskatten fra 30 % (den vanlige satsen på statsobligasjoner) til 15 % ennå ikke gjeninnført av statsrådet, som må bedømme lovligheten. Dersom han avviser styringsrenten, legges det til en forskuddsskatt på 30 % som vil senke yielden fra 2,81 % til 2,31 %. Dersom dette er tilfelle vil bankenes tilbud være mer konkurransedyktige og gi en meravkastning på gjennomsnittlig 0,50 %. Men la oss være klare på at landet allerede har fungert på denne måten, uten problemer, under Yves Leterme.

Midt i den politiske krisen, i desember 2011, da rentene på belgisk gjeld steg, utstedte Leterme-regjeringen tre-, fem- og åtteårige statsobligasjoner, ledsaget av spesielt attraktive renter (4 % i 5 år). statsobligasjoner), og vedtakelse av en kildeskatt på 15 %. Prosessen var en suksess, og ingen fant grunn til å motsette seg disse gunstige avgiftene. I alt genererte showet hele 5,73 milliarder euro. En rekord som kan bli slått med dagens utstedelse av ettårige statsobligasjoner.