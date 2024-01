Statsobligasjoner: Etter den massive «lekkasjen» på 21,9 milliarder euro, svarer banksektoren

Spareren, den eneste store vinneren fra fremtidige statsobligasjoner? «Bankene har vært for sjenerte til å heve renten.»

Tilbake til «stjernen» i september, tillot det finansminister Vincent van Peteghem (CD&V) å gjennomføre et politisk kupp, søkte om sparingene til belgierne og radikalt endret bankene, som var spesielt motvillige til å øke sparekontorentene.

Banksektoren har på sin side vist tenner. På onsdag vil han lansere en appell for «balanserte statsobligasjoner».

Stress er ikke velkommen

en – Statsobligasjoner er et instrument som brukes av offentlige myndigheter for å skaffe penger og finansiere gjeld, og beløpet som tas opp avhenger derfor av myndighetenes finansieringsbehov på utstedelsestidspunktet. Nøyaktig fra begynnelsen ViblevinDen belgiske sammenslutningen av finanssektoren.

«Disse statsobligasjonene (Fra september 2023, red.anm.) Det ble tilbudt som et alternativ til en sparekonto, selv om det i prinsippet ikke var et spareprodukt, men snarere en investering. Tydelig kommunikasjon er viktig for å informere og beskytte kundene. Hun fortsetter.

Nawras «Dette har skapt vridninger i konkurranseforholdene, både for investorer og for eksportører.»

Ettårige statsobligasjoner ble lansert til en lavere skattesats enn tilsvarende investeringsprodukter (15 % kildeskatt i stedet for 30 %). Dette har skapt vridninger i konkurranseforholdene både for investorer og for eksportører. la hun til.

Videre mener hun at det å ikke ha et maksbeløp som kan heves var en feil. For derfor var det ingen begrensninger knyttet til statens reelle behov, og dette satte et uventet press på bankenes likviditet.

Ulikhet mot forretningsbanker?

«Vi ber derfor om at de potensielle nye ettårige statsobligasjonene utstedes i mars for å være i samsvar med prinsipper for god styring, basert på en langsiktig økonomisk visjon og tar hensyn til skattespørsmålet.» Finanssektoren legger til at de ikke ønsker å se septemberopplevelsen gjentatt på samme måte.

-> Les også: Statlig kupong er bra, men det er bedre! Som en avkastning på mer enn 3 % netto…

«Statsobligasjoner er en del av bankenes tilbud. Det er et produkt som lar folk for eksempel ta sine første skritt i å investere. De gir også interessant diversifisering. Derfor er det viktig at konkurransevilkårene er like for alle i et skattemessig perspektiv. Dette var imidlertid ikke tilfellet da statens ettårige obligasjoner ble utstedt i september 2023, da kildeskatten ble halvert og redusert til 15 %. – Bankene har strenge skattekrav, fortsetter Veblevin, som påpeker at bankene har strenge skattekrav. «Vi håper at dette prinsippet vil bli respektert ved neste utstedelse av statsobligasjoner.Organisasjonen fortsetter å snakke om «ledelse som en god familiefar.»

Redusere systemrisiko?

«Det er hensiktsmessig først at regjeringen fastsetter beløpet den ønsker å samle inn, innenfor rammen av kjent årsbudsjett […]. Å bringe en emisjon til finansmarkedene i september 2023 strukturert over en lengre periode ville ha gjort det mulig for den å samle inn penger på en mer fordelaktig måte for en lengre periode.«, bekrefter Viblevin, som er veldig redd for bevegelsen av enorme midler fra kontoer administrert av kommersielle banker, både private (BNP Paribas Fortis, KBC, ING, etc.) og offentlige (Belfius).

Statsobligasjoner: «Vi har sett ordrer for 1000 euro så vel som for 1 million euro»

«Den sterke likviditetsposisjonen til den belgiske finanssektoren viste seg gunstig tidlig i 2023 under bankkrisen i USA og Europa.Til slutt svarer Veblevin i håp om å få oppmerksomhet fra finansministeren og regjeringen som helhet.