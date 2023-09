Steam feirer 20-årsjubileum. Salgsfremmende gaver!

Vi kommer ikke til å introdusere Steam for spillere lenger, men for de som er nye i dette universet, vet at det er verdens nummer én plattform for PC-spillere. Plattformen feirer 20-årsjubileum og tilbyr videospillkampanjer for spillere. En mulighet å gripe!

Steam, en plattform lansert i september 2003

Steam er en plattform som lar deg laste ned og spille videospill på datamaskinen din. Biblioteket hans er stort. Morselskapet (Valve) har alt fra spill fra store utgivere til undergrunnsutviklere til indie-edelstener til flaggskiptitler.

Steam har et unikt styringssystem som holder spillene dine organisert og oppdatert for deg. Det inkluderer også et statistikksporingssystem og har et stort fellesskap av spillere. Sistnevnte lar spillere utveksle ideer, finne spillpartnere og danne grupper.

Steam ble lansert i september 2003 av Valve. Takket være plattformen har Valve blitt en utgiver av sine egne spill. Stage raskt Tredjepartsspill er oppført for å utvide biblioteket ditt og møte behovene til spillere. Denne 12. september feirer Steam sitt 20-årsjubileum. Blant nettverkene har nettstedet 100 millioner aktive brukere og mer, takket være fellesskapet

«Vi er ekstremt stolte og takknemlige for det vi har oppnådd de siste 20 årene. Steam henter sin suksess direkte fra menneskene rundt om i verden som bruker plattformen til å spille eller lage spill,» sier selskapet.

Kampanjetilbud for å feire anledningen

For å feire Steams 20-årsjubileum, lanserer Valve kampanjetilbud. Til og med tirsdag 19. september tilbyr nettstedet betydelige rabatter på alle Valve-titler og noen av de bestselgende Steam-spillene fra 2003 til 2023.

Half-Life 2 er en av Valve-titlene som fikk en betydelig rabatt. Forresten, tittelen remaster ble avslørt under Gamescom 2023 (Gamescom er en En internasjonal konferanse dedikert til spillverdenen) spillere også dra nytte av Rabatter på Counter-Strike, Portal og Left 4 Dead serietitler.

I tillegg til Valve-titler, spill som Resident Evil: Village, Walheim og Mass Effect: Legendary Edition Tilgjengelig til gunstige priser som en del av denne feiringen. I tillegg tildelte Valve spesielle merker til lojale strømbrukere som har vært på plattformen i løpet av disse to tiårene.

Last ned gratis steam-animerte klistremerker og bakgrunner (selvfølgelig 20-årsjubileumstema) for å dekorere profilen din. Til slutt opprettet nettstedet en En spesiell jubileumsside designet som en sanntidskapsel Å gjenskape reisen fra 2003. Den har bemerkelsesverdig den typiske grønne fargen for lanseringen og inspirerer bestselgende spill hvert år.