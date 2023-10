Steam: i møte med mange infiserte spill, pålegger Valve dobbel autentisering

Valves nettbutikk har vært offer for stadig flere gjentatte angrep de siste dagene. Faktisk klarer hackere å ta direkte kontroll over utviklerens kontoer for å injisere skadevare i spillene deres uten deres viten.

Tanken da var å infisere spillernes maskiner ved å laste ned en antatt ny versjon av spillet. Ifølge Valve er kun hundre aktører berørt og ble kontaktet direkte av selskapet.

Som Valve sier i e-posten sendt til berørte spillere, «Versjonen som inneholdt den mistenkte skadelige programvaren ble raskt tilbakeført og fjernet fra Steam, men vi anbefaler på det sterkeste at du kjører en full systemskanning ved å bruke et antivirus som du stoler på eller bruker regelmessig.«

Stilt overfor denne situasjonen, Ventil gikk også ett skritt videremer drastisk: Fra og med 24. oktober må utviklere aktivere dobbel autentisering via SMS for å koble til Steamwork-kontoen sin, en plattform som lar dem publisere spillet sitt i Valve-butikken.

Derfor vil ikke endringen ha noen innvirkning på aktørene, som vil kunne fortsette å handle i butikken. Men i det minste med forsikring om at det nedlastede spillet ikke har blitt kompromittert.