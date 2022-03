Stedet og dagen for begravelsen hans ble avslørt

Ukens nyhet som rystet den franske og belgiske medieverdenen: en journalists død Jean-Pierre Bernard, 71 år gammel. Verten på TF1 hadde lidd av lungekreft i flere måneder.

Mens hans medjournalister og programledere hyllet ham gjennom uken, ønsket hans slektninger også å uttrykke seg på sosiale nettverk og TV. Hans kone Natalie Marquez og hans datter Lou uttrykte sin dypeste sorg.

Det er ingen tvil om at begravelsen hans vil uttrykke en sterk følelse. Onsdag 9. mars fra klokken 11.00 vil alle øyne rettes mot basilikaen Saint-Glotilde, som ligger i Paris» syvende sirkel. Ifølge TV-magasinet er det her journalistens begravelse skal finne sted. Det blir en religiøs seremoni i nærvær av gjester. Begravelsen vil skje i strengeste fortrolighet. Hans oppholdssted er ikke frigitt. Legg merke til at Jean-Pierre Pernaut kommer fra den lille landsbyen Quevauvillers i Picardie. Morens begravelse og begravelse fant også sted i området.

Det er foreløpig ukjent hva han vil gjøre etter at han forlater stillingen.